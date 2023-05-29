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Корабль SpaceShipTwo совершил первый за два года суборбитальный полет

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Космоплан SpaceShipTwo, закрепленный на White Knight Two. Фото 2009 года, то есть это еще ни разу не летавший на тот момент VSS Enterprise
Космоплан SpaceShipTwo, закрепленный на White Knight Two. Фото 2009 года, то есть это еще ни разу не летавший на тот момент VSS Enterprise.
Источник изображения: Virgin Galactic, Mark Greenberg, Wikimedia

Корабль SpaceShipTwo (VSS Unity) компании Virgin Galactic впервые за почти два года совершил суборбитальный полет. Об этом сообщает SpaceNews.

Самолет-носитель VMS Eve с кораблем SpaceShipTwo взлетел с полосы космодрома Америка в американском штате Нью-Мексико. Взлет произошел примерно на час позже ранее запланированного времени. В Virgin Galactic не сообщили причину задержки.

В полете VSS Unity после отсоединения от VMS Eve находился почти 15 минут, достигнув высоты 87,2 километра. В Virgin Galactic назвали миссию фантастическим достижением.

Полет не сопровождался прямой трансляцией. Ожидается, что в дальнейшем Virgin Galactic приступит к коммерческим миссиям.

В апреле суборбитальный корабль SpaceShipTwo совершил первый полет за последние почти два года. Отсоединение корабля от самолета-носителя VMS Eve произошло на высоте 14,3 километра, после чего через девять минут VSS Unity совершил посадку.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Продукция
SpaceShipTwo
Компании
Virgin Galactic
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