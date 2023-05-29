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ТАСС

Киев запросил у Берлина крылатые ракеты Taurus дальностью действия до 500 км

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, президент Украины Владимир Зеленский обсуждал вопрос передачи Taurus с канцлером Олафом Шольцем во время визита в Берлин

БЕРЛИН, 27 мая. /ТАСС/. Украина попросила правительство Германии поставить ей крылатые ракеты Taurus дальностью действия до 500 км. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя Минобороны ФРГ.

"В последние дни от украинской стороны поступил соответствующий запрос", - отметили в ведомстве. Детали, в частности, сколько ракет попросил Киев, не приводятся.

Источники газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал вопрос передачи Taurus с канцлером Олафом Шольцем во время визита в Берлин (14 мая - прим. ТАСС). По их данным, Киев "хотел бы их срочно получить".

Первым о необходимости передать Украине Taurus заявил эксперт по вопросам обороны Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер в опубликованном 23 мая интервью редакционному объединению RND. Он высказал мнение, что "партнеры Украины сейчас должны пойти ва-банк и поставить Украине все, что она может использовать для ведения боя с одновременным применением разных видов оружия и что допустимо с точки зрения международного права". По его мнению, "крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 400-500 км были бы очень полезным вкладом Германии".

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сдержанно отреагировал на предложение Кизеветтера. Он заявил журналистам, что придерживается мнения о необходимости поддержать Украину всеми допустимыми с точки зрения международного права [боевыми] системами, в которых она нуждается", и которые в состоянии поставить Германия. Канцлер Шольц во время визита в Таллин в пятницу утверждал, что поставляемое Западом Киеву оружие применяется только на украинской территории.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 ракет Taurus, из которых готовы для эксплуатации около 150. Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже были поставлены Украине. Однако радиус действия у германо-шведских ракет немного больше. Местные эксперты считают, что оборонный концерн MBDA в случае передачи Taurus Киеву в состоянии увеличить их производство, пишет RND. 

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Страны
Германия
Украина
Продукция
SCALP
Компании
Leonardo
MBDA
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