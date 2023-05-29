Войти
Известия.ru

Ракету «Рокот» оснастят ступенью с турбореактивными двигателями

327
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Андрей Моргунов

Ракету-носитель «Рокот» оснастят многоразовой первой ступенью с авиационными двигателями

Российские разработчики предложили оснастить ракету «Рокот» дополнительной многоразовой первой ступенью и использовать на ней турбореактивные двигатели от самолета вместо ракетных агрегатов. Это следует из документов, опубликованных в базе данных Роспатента.

«Многоразовая первая ступень ракеты-носителя содержит шесть авиационных турбореактивных двигателей с форсажными камерами, смонтированных через равные угловые промежутки на внутреннем силовом корпусе кольцевого сечения, разделенном по высоте на три отсека», — указано в тексте.

По замыслу специалистов из Технологического университета им. Леонова (МГОТУ), первая ступень с авиационными двигателями Р579-300 разгонит ракету на высоту 20 километров. Далее ракета продолжит путь при помощи собственных двигателей. Первая ступень при этом вернется на землю за счет парашютов и трех двигателей.

Для разгона «Рокота» с такой ступенью ракету придется перевести с токсичных видов топлива на пару кислород–керосин. Возвращаемую ступень планируют заправлять только топливом для посадки ради экономии массы.

Ранее, 10 апреля, гендиректор Центра им. М.В. Хруничева Алексей Варочко сообщил, что в России приступили к созданию первой ракеты-носителя «Рокот-М» с отечественной системой управления вместо украинской.

В мае прошлого года Алексей Варочко заявил, что первый пуск ракеты-носителя состоится в 2024 году. После подробного аудита было принято решение не использовать существующую систему управления, а создать новую, на основе отечественных технологий.

В июне 2020 года Центр имени Хруничева подтвердил возобновление выпуска ракет «Рокот-М» без использования украинских деталей. Изначально первый пуск планировался на 2022 год.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Рокот
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роспатент
Проекты
2020-й год
Похожие новости
25.11.2020
Бедный космос
17.07.2018
Девять спутников связи "Гонец-М" дожидаются очереди на запуск
27.07.2016
Перспективы в металле
11.06.2014
Украинское ракетостроение: от Челомея до Коломойского
13.05.2013
Наш потенциал гарантирует доступ России в космос
28.09.2011
На Марс через Луну
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.05 09:55
  • 50201
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.05 09:37
  • 183
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 29.05 09:14
  • 1
Лавров указал на заблуждение США по поводу их самосохранения в случае войны
  • 29.05 08:18
  • 13
"Призывы раздать населению оружие - из ряда вон. За такое по губам бьют"
  • 29.05 07:57
  • 5
Зимбабве получила 18 вертолётов «Ансат»
  • 29.05 00:42
  • 1
В Минске предложили изменить нормативно-правовую базу ОДКБ в вопросах задействования коллективных сил безопасности
  • 29.05 00:28
  • 1
В России заметили новый бронетранспортер
  • 28.05 19:24
  • 86
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 28.05 18:56
  • 2
Глава службы нацбезопасности Южной Кореи допустил возможность поставок боеприпасов Украине
  • 28.05 18:12
  • 1
Интервью нового генерального директора УЗГА
  • 28.05 17:18
  • 1
Киев сотворил из "крепости Бахмут" миф. Но Россия его разрушила
  • 28.05 15:23
  • 2472
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.05 14:27
  • 5
Стратегическая ошибка адмирала Горшкова
  • 28.05 09:05
  • 2
В Алжир поставлен первый самолет-амфибия Бе-200
  • 28.05 04:44
  • 2
Сроки разработки авиадвигателя ПД-35 перенесут на два года