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Известия.ru

В Японии сообщили о планах Токио и НАТО сотрудничать в космосе

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ramiro Agustin Vargas Tabares

Nikkei: Токио и НАТО хотят сотрудничать в киберсфере и космосе для противостояния РФ и КНР

Япония и НАТО планируют развивать сотрудничество в космосе и киберпространстве для противостояния РФ и КНР. Об этом в субботу, 27 мая, сообщила газета Nikkei.

В материале указано, что такую программу направят на единство в подходах США и Японии к России и Китаю. Предполагается, что она будет касаться сотрудничества двух стран в киберпространстве и космосе. По их мнению, Москва и Пекин уделяют этим сферам особое внимание. Такой документ могут подписать на саммите Североатлантического альянса в Литве.

В газете обратили внимание на разговоры о масштабных учениях НАТО по кибербезопасности с участием своих членов и партнеров, которые планируется провести и с Японией. Кроме того, Вашингтон намерен координировать подходы в отношении новых и прорывных технологий и обмениваться ими с Токио.

Страны планируют обеспечивать безопасность в отношении предполагаемых угроз с применением искусственного интеллекта, биотехнологий и квантовых вычислений.

Ранее, 24 мая, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Запад на саммите лидеров стран «Большой семерки» G7 в японской Хиросиме показал, что рассматривает Россию и Китай как стратегических противников, представляющих экзистенциальную угрозу.


Саммит G7 под председательством Японии проходил в Хиросиме с 19 по 21 мая.

Лидеры стран «Большой семерки» приняли итоговое коммюнике за день до окончания саммита, 20 мая. Из него следует, что страны G7 будут противодействовать нерыночным практикам Китая, в том числе незаконной передаче технологий.

В ответ на это МИД КНР выразил решительный протест и сделал серьезное представление Токио как стороне, принимающей саммит в Хиросиме. Отмечалось, что Группа семи манипулирует вопросами, касающимися Китая, клевещет и делает нападки на страну, а также грубо вмешивается в ее внутреннюю политику.

В свою очередь, Сергей Лавров 20 мая заявил, что решения, принятые на саммите, нацелены на двойное сдерживание Москвы и Пекина. По его словам, НАТО и Евросоюз поставили перед собой цель «победить Россию на поле боя» и устранить страну как геополитического конкурента.

16 мая представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй назвал заявления США о союзе России и Китая устаревшим мышлением. По его мнению, развитие сотрудничества и партнерства между Китаем и Россией, а также углубление обменов между военными двух стран не только отвечает фундаментальным интересам российского и китайского народов, но способствует поддержанию мировой стабильности.

Генерал армии США Марк Милли 2 мая заявил о планах страны мешать сближению Китая и России. Он подчеркнул, что стоит остерегаться сближения России и Китая в военном плане и отметил, что американская сторона пока не видит полноценного, действительно прочного и устойчивого геополитического союза между Китаем и Россией. По его мнению, это может произойти в будущем, и этого стоит опасаться.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 апреля на встрече министров обороны стран — участниц ШОС в Нью-Дели заявил о том, что США и союзники реализуют стратегический замысел на провоцирование других стран к военному противоборству с РФ и КНР. Он отмечал, что истинной целью США на Украине является нанесение стратегического поражения России, создание угрозы Китаю и сохранение своего монопольного положения в мире.

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