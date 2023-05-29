США отнеслись к России как к "стране третьего сорта" и поплатились за это

Yeni Şafak: американское презрение России сыграло решающую роль в подъеме Владимира Путина

НАТО примет план реагирования на возможное нападение со стороны России, пишет Yeni Şafak. Ранее половина членов альянса входили в ОВД и выступали против НАТО. С тех пор понятия "враги" и "друзья" изменились, а американцы позволили себе относиться к России как к "стране третьего сорта", вызвав кризисы в Грузии и на Украине.

Абдулла Мурадоглу

В разделенной Европе времен холодной войны было два противостоящих друг другу военных альянса: НАТО и Организация Варшавского договора (ОВД). Североатлантическим альянсом управляли США, а ОВД — Советский Союз. Две стороны разрабатывали планы военных действий, чтобы дать ответ на возможное нападение. В начале 1990-х годов холодная война закончилась, а Советский Союз и ОВД распались. Между тем НАТО, которая, как утверждалось, была создана для защиты Западной Европы от возможного нападения Советов, продолжила свой путь и расширялась.

В статье, опубликованной несколько дней назад информагентством Reuters, сообщалось, что НАТО подготовит план действий относительно того, как члены альянса будут реагировать на возможное нападение России. Ожидается, что этот план на несколько тысяч страниц будет утвержден на саммите НАТО, который состоится 11-12 июля в Литве. Североатлантический альянс впервые со времен холодной войны подготовит такую стратегию против России.

Принимающая саммит Литва ранее тоже входила в ОВД. Практически половина НАТО, объединяющей в своем составе 31 члена, в прошлом были участниками Варшавского договора. В то время в планах военных действий НАТО эти страны находились на «вражеской» стороне. Польша, где был подписан Варшавский договор, и страны Балтии, ранее входившие в состав Советского Союза, сегодня являются самыми антироссийскими странами НАТО.

Во время холодной войны Североатлантический альянс называл Западную Европу «Центральным фронтом», который защищали только 26 дивизий НАТО против 57 дивизий Варшавского договора. Военная мощь ОВД была сосредоточена в Восточной Германии и Чехословакии. По мнению НАТО, танковые и механизированные пехотные соединения Варшавского договора могли очень быстро достичь Западной Германии, а оттуда — Ла-Манша и атлантического побережья. Поэтому в планы НАТО в качестве «опции» входило даже «ядерное оружие».

Те дни остались позади, таблички «Враг» и «Друг» изменились. Россия же по-прежнему находится в категории «врага». Однако после распада Советов обсуждалось в том числе включение России в НАТО. Даже если бы Россия не была принята в Североатлантический альянс, ее следовало держать «близко» через программу «Партнерство во имя мира». Другим вариантом было включение России в «Единый европейский дом». Таким образом, Россия стала бы участником «европейской архитектуры безопасности». Эти варианты закончились фиаско. Американцы дали русским устные обязательства о том, что НАТО не расширится ни на дюйм. Но не собирались держать слово.

США считали себя единственным победителем холодной войны, а Россию — единственным проигравшим. Как отмечает афинский полководец Фукидид, один из древнегреческих историков, в своей знаменитой книге «Истории Пелопонесской войны», проигравшая сторона должна была подчиниться условиям, продиктованным победителем. И американцы, действуя по сценарию Фукидида, относились к России, одной из двух сверхдержав времен холодной войны, как к «стране третьего сорта». Русские не потерпели этого. Именно это презрение сыграло решающую роль в необычайном подъеме Владимира Путина.

США и НАТО всегда давали «зеленый свет» членству Украины и Грузии в НАТО. Считается, что так называемая политика «открытых дверей» НАТО подготовила почву для кризиса в Грузии в 2008 году и российско-украинского военного конфликта, начавшегося в 2022 году. В 2008 году НАТО пообещала, что Украина рано или поздно будет включена в альянс. Бывший посол США в России, а ныне директор ЦРУ Уильям Бернс (William Burns) предупреждал Вашингтон на этот счет. Согласно документу, опубликованному WikiLeaks, Бернс в бытность главой дипмиссии в своем послании в Вашингтон обращал особое внимание на то, что принятие Украины в НАТО является самой яркой из всех красных линий не только для Путина, но и для всей российской элиты.

Киевская администрация на июльском саммите хочет получить четкий график и дорожную карту по членству Украины. Польша и страны Балтии являются самыми ярыми сторонниками Украины. При этом другие члены альянса, в том числе США и Германия, как утверждается, сходятся на том, что предложение «полноправного членства» Украине не является краткосрочным вариантом. Учитывая это, требования Киева о «срочных действиях» не будут приняты на саммите в июле на основании продолжающегося украинско-российского военного конфликта.

Автор: Абдулла Мурадоглу (Abdullah Muradoğlu)