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Раскрыты особенности российского радиолокационного спутника «Кондор-ФКА»

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Кондор-ФКА
Макет трансформируемого антенного устройства для малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА».
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Первый за почти десять лет российский спутник радиолокационного наблюдения за Землей «Кондор-ФКА» имеет возможность проведения интерферометрической съемки. Особенности космического аппарата РИА Новости раскрыл главный конструктор по направлению — директор Объединенной дирекции космических систем Научно-производственного объединения (НПО) машиностроения Алексей Рабочий.

По его словам, речь идет о получении изображений одной и той же территории при близких условиях наблюдения. «Кроме того, был реализован ряд технических мероприятий для улучшения таких характеристик, как точность привязки радиолокационных изображений (может достигать до 10 метров) и суточная производительность до 100 кадров в детальном прожекторном режиме», — сказал специалист.

По его словам, космический аппарат «Кондор-ФКА» позволит проводить круглосуточное наблюдение за поверхностью Земли, не зависящее от погодных условий. «Что фактически означает гарантированное получение изображений в заявленный срок», — уточнил Рабочий.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что ракету «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и первым радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» вывезли на стартовый комплекс 1С космодрома Восточный. Ракета запущена 27 мая в 00:14 по московскому времени. Спутник «Кондор-ФКА» №1 успешно отделился от разгонного блока.

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