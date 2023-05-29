Войти
Военное обозрение

Пресса Германии пишет об украинском запросе на поставку ракет, способных достать до Москвы

266
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Немецкая пишет о новом запросе в поставках оружия со стороны киевского режима. Этот запрос уже вполне однозначно свидетельствует о том, что Киев, отходя от риторики «успешного весеннего контрнаступления», теперь хочет перенести войну на территорию Российской Федерации – на ту нашу территорию, которую сам таковой и признаёт.

О запросе пишет издание FAZ из Франкфурта-на-Майне. Авторы сообщают, что Киев запрашивает у правительства Германии крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus воздушного базирования. Что интересно, отдельные политические деятели самой Германии, включая депутата Бундестага Родериха Кизеветтера, ранее выступали за передачу «Тауруса» киевскому режиму.

В FAZ пишут о том, что Зеленский сделал такой запрос в начале мая во время своего визита в Германию в рамках европейского турне. Речь о турне, которое на одном из французских телеканалов назвали поездкой Зеленского «со своим шапито», а в прессе США называют «визитом главного просителя».

Немецкое издание:

Учитывая дальность ракет Taurus в 500 км, стоит говорит, что она способна достать до Москвы. Официальный Берлин в связи с этим оказывается перед дилеммой – помочь Киеву оружием и столкнуться с новыми витком эскалации вооружённого конфликта.

Немецкий обозреватель даёт понять, что если Киев такие ракеты получит, то он обязательно ими воспользуется против «старых» российских территорий. При этом в США и НАТО продолжают утверждать, что «не поощряют» использование своего оружия против указанных территорий РФ – тех, которые были таковыми и до 2014 года.

Для справки: ракеты Taurus могут интегрироваться не только с истребителями европейского образца, но и с истребителями F-16.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
Похожие новости
17.05.2023
США боятся испортить на Украине имидж F-16
20.02.2023
СМИ: главком ОВС НАТО в Европе считает, что истребители F-16 могут помочь Украине
20.02.2023
Зеленский на Мюнхенской конференции призвал не идти на компромиссы с Россией
20.02.2023
В США объяснили, в чем был прав Путин, когда начал СВО
01.11.2021
Импорт вооружения и военной техники на Украину в 2014-2021 годах
07.12.2016
Союзник на два фронта
02.03.2007
Эксгумация РСМД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.05 09:55
  • 50201
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.05 09:37
  • 183
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 29.05 09:14
  • 1
Лавров указал на заблуждение США по поводу их самосохранения в случае войны
  • 29.05 08:18
  • 13
"Призывы раздать населению оружие - из ряда вон. За такое по губам бьют"
  • 29.05 07:57
  • 5
Зимбабве получила 18 вертолётов «Ансат»
  • 29.05 00:42
  • 1
В Минске предложили изменить нормативно-правовую базу ОДКБ в вопросах задействования коллективных сил безопасности
  • 29.05 00:28
  • 1
В России заметили новый бронетранспортер
  • 28.05 19:24
  • 86
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 28.05 18:56
  • 2
Глава службы нацбезопасности Южной Кореи допустил возможность поставок боеприпасов Украине
  • 28.05 18:12
  • 1
Интервью нового генерального директора УЗГА
  • 28.05 17:18
  • 1
Киев сотворил из "крепости Бахмут" миф. Но Россия его разрушила
  • 28.05 15:23
  • 2472
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.05 14:27
  • 5
Стратегическая ошибка адмирала Горшкова
  • 28.05 09:05
  • 2
В Алжир поставлен первый самолет-амфибия Бе-200
  • 28.05 04:44
  • 2
Сроки разработки авиадвигателя ПД-35 перенесут на два года