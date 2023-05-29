Источник изображения: topwar.ru

Немецкая пишет о новом запросе в поставках оружия со стороны киевского режима. Этот запрос уже вполне однозначно свидетельствует о том, что Киев, отходя от риторики «успешного весеннего контрнаступления», теперь хочет перенести войну на территорию Российской Федерации – на ту нашу территорию, которую сам таковой и признаёт.

О запросе пишет издание FAZ из Франкфурта-на-Майне. Авторы сообщают, что Киев запрашивает у правительства Германии крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus воздушного базирования. Что интересно, отдельные политические деятели самой Германии, включая депутата Бундестага Родериха Кизеветтера, ранее выступали за передачу «Тауруса» киевскому режиму.

В FAZ пишут о том, что Зеленский сделал такой запрос в начале мая во время своего визита в Германию в рамках европейского турне. Речь о турне, которое на одном из французских телеканалов назвали поездкой Зеленского «со своим шапито», а в прессе США называют «визитом главного просителя».

Немецкое издание:

Учитывая дальность ракет Taurus в 500 км, стоит говорит, что она способна достать до Москвы. Официальный Берлин в связи с этим оказывается перед дилеммой – помочь Киеву оружием и столкнуться с новыми витком эскалации вооружённого конфликта.

Немецкий обозреватель даёт понять, что если Киев такие ракеты получит, то он обязательно ими воспользуется против «старых» российских территорий. При этом в США и НАТО продолжают утверждать, что «не поощряют» использование своего оружия против указанных территорий РФ – тех, которые были таковыми и до 2014 года.

Для справки: ракеты Taurus могут интегрироваться не только с истребителями европейского образца, но и с истребителями F-16.