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Известия.ru

В Финляндию прибудет отряд военных кораблей НАТО

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Источник изображения: Фото: merivoimat.fi

Отряд из трех военных кораблей Североатлантического альянса прибудет с визитом в Финляндию, 26 мая сообщили военно-морские силы страны.

В порту столицы Хельсинки их ожидают в субботу, 27 мая. Корабли из Норвегии, Германии и Франции прибудут для участия в учениях Baltops 23 в Балтийском море.

«Визит является частью запланированных операций НАТО в Балтийском море», — говорится в сообщении.

Со стороны финского ВМФ в учениях примет участие противоминное судно класса Katanpää. Корабли FGS Rottweil из Германии и FS Pegase из Франции специализируются на наблюдении за акваторией, добавили в ведомстве. Норвежский патрульный корабль береговой охраны HNoMS Nordkapp будет возглавлять группу.

Ранее, 26 мая, в Эстонии завершились масштабные военные учения «Весенний шторм» с участием более 14 тыс. военнослужащих из ряда стран НАТО. Маневры проходили с 15 мая.

Накануне военный эксперт Алексей Леонков заявил, что НАТО открыто говорит, что готовится к войне с РФ. Соответствующим образом он прокомментировал статью в немецкой газеты Bild о том, что учения НАТО Air Defender 2023 под эгидой Германии призваны продемонстрировать России боеготовность блока.

18 мая завершились учения войск спецназа Junction Strike 2023 (JUST 23) в Румынии. Со стороны Румынии в маневрах участвовали более 500 военных, а также около 100 единиц наземной, воздушной и морской боевой техники. Иностранный контингент насчитывал около 100 солдат.

До этого, 16 мая, минобороны Швеции сообщило, что военно-воздушные учения Arctic Challenge Exercise 2023 (ACE 2023) пройдут на севере Европы с 29 мая по 9 июня. Участие в учениях ВВС примут Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария и Швеция.

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