Эксперт назвал спутник "Кондор-ФКА" прорывом для российской космонавтики

Одно из достоинств аппарата - возможность работать круглые сутки при любой погоде, отметил научный редактор "Роскосмос Медиа" Игорь Афанасьев

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Радиолокационный спутник высокого разрешения "Кондор-ФКА", запущенный в ночь на субботу с космодрома Восточный, является прорывом для российской космонавтики. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС космический эксперт, научный редактор "Роскосмос Медиа" Игорь Афанасьев.

"Это прорыв для нашей страны, ведь этот аппарат относится к классу малых космических аппаратов, то есть у него масса менее полутора тонн, и при этом у него очень высокие характеристики", - сказал он.

По словам эксперта, аппарат имеет огромное преимущество перед оптическими спутниками дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). "Оптические спутники имеют ограничения по времени работы - то есть они ночью не работают, не работают при плохой погоде", - сказал он, добавив, что "Кондор-ФКА" позволяет получать радиолокационные снимки земной поверхности круглые сутки и при любой погоде.

Афанасьев отметил, что такая универсальность позволяет применять аппарат над северными регионами России, где полярная ночь мешает работе оптических спутников ДЗЗ. "Спутник "Кондор" запускается на такую орбиту, с которой будет видна северная часть России и регионы Северного полюса. <…> Поэтому аппарат будет в том числе использоваться для составления карт ледовой обстановки и для прокладки маршрутов судов по Северному морскому пути. Это тоже очень важно", - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что спутник будет способен осуществлять стереосъемку объектов на Земле и сопоставлять снимки, сделанные в разные промежутки времени. По его словам, запуск еще одного аппарата - "Кондор-ФКА" №2 - позволит группировке полностью эффективно работать в режиме интерферометра - под этим подразумевается съемка одного и того же объекта при последовательном пролете сначала одного, а затем другого спутника.

В свою очередь историк космонавтики Александр Железняков в беседе с ТАСС отметил, что "Кондор-ФКА" является не первым российским радиолокационным спутником, но первым подобным аппаратом гражданского назначения. Он также выразил надежду, что работа спутника пойдет стране на пользу. "Он будет наблюдать за земной поверхностью, будет передавать данные, которые будут обрабатываться. Да, будем надеяться, что скажется на экономическом развитии нашей страны", - сказал Железняков.

"Кондор" - серия малых спутников дистанционного зондирования Земли, разработанная НПО машиностроения для различных заказчиков. В задачи аппаратов входят картографирование поверхности Земли, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов. Два аппарата "Кондор" были выведены на орбиту в 2013-2014 годах.

Первый радиолокационный спутник высокого разрешения "Кондор-ФКА" №1 был запущен в субботу. По данным НПОмаш, запуск следующего аппарата намечен на июнь 2024 года. Аппараты группировки смогут при любой погоде и в любое время суток получать детальные изображения разрешением до 1 м и обследовать земную поверхность в полосе до 120 км в обзорном режиме.

НПОмаш также ведет разработку спутника для поиска полезных ископаемых "Кондор-ФКА-М". Его характеристики и сроки будут уточнены по результатам запуска двух "Кондоров-ФКА".