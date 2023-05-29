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Известия.ru

«Роскосмос» анонсировал еще три запуска спутника «Кондор-ФКА»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Наталья Бережная

В «Роскосмосе» сообщили о запланированных запусках еще трех спутников «Кондор-ФКА»

В «Роскосмосе» анонсировали запуски еще трех спутников «Кондор-ФКА». Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Госкорпорации в субботу, 27 мая.

«Запуск второго спутника намечается в 2024 году, еще двух — к 2029–2030 годам», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день «Роскосмос» сообщил, что ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Восточный с первым радиолокационным спутником «Кондор-ФКА». Позднее стало известно, что аппарат выведен на орбиту.

В задачи радиолокационного спутника дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА» № 1 будут входить картографирование поверхности планеты, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов. Независимо от погоды и времени суток аппарат сможет получать детальные изображения разрешением до 1 м и обследовать земную поверхность в полосе до 120 км в обзорном режиме.


23 мая ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Кондор-ФКА» № 1 была установлена на стартовый стол космодрома Восточный.

12 апреля президент России Владимир Путин отдал распоряжение нарастить производство отечественных спутников для различных целей. Также он рассказал, что Россия обладает собственными уникальными решениями в обороне и космосе.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Кондор ДЗЗ
Союз-2 РН
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