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Известия.ru

Первый спутник серии «Кондор-ФКА» выведен на орбиту

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Первый спутник серии «Кондор-ФКА» выведен на орбиту. Об этом 27 мая сообщили в «Роскосмосе».

Отмечается, что аппарат запущен с космодрома Восточный в 00:14 мск ракетой «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат». Средства выведения отработали в штатном режиме.

В задачи радиолокационного спутника дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА» № 1 будут входить картографирование поверхности планеты, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов. Независимо от погоды и времени суток аппарат сможет получать детальные изображения разрешением до 1 м и обследовать земную поверхность в полосе до 120 км в обзорном режиме.

Ранее в этот день «Роскосмос» сообщил, что ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Восточный с первым радиолокационным спутником «Кондор-ФКА».


23 мая ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Кондор-ФКА» № 1 была установлена на стартовый стол космодрома Восточный.

12 апреля президент России Владимир Путин отдал распоряжение нарастить производство отечественных спутников для различных целей. Также он рассказал, что Россия обладает собственными уникальными решениями в обороне и космосе.

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