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Известия.ru

С космодрома Восточный в 2023 году пройдет четыре запуска ракет

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Наталья Бережная

Глава Минвостокразвития: четыре пуска состоятся на космодроме Восточный в 2023 году

С космодрома в Амурской области запустят четыре ракеты космического назначения. Об этом в субботу, 27 мая, заявил журналистам министр по делам развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«На 2023 год запланировано четыре космических пуска, как мы знаем. Они пройдут с космодрома Восточный», — сообщил он после пуска ракеты «Союз-2.1а» с радиолокационным спутником «Кондор-ФКА».

Запуск аппарата «Кондор-ФКА» стал первым с этого космодрома в текущем году.

Ранее стало известно, что на космодром Восточный отправили макет первого летного образца «Ангары-А5». На заводе развернули замкнутый цикл производства ракет семейства «Ангара». Макет доставили в специально разработанных контейнерах.


В феврале в «Роскосмосе» сообщили, что запуск автоматической станции «Луна-25» запланирован на 13 июля.

В сентябре прошлого года генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил о переносе пуска комплекса на 2023 год. Предполагалось, что пуск произведут с площадки космодрома Восточный. На последнем этапе подготовки оставалось проверить работу доплеровского приемника космической станции.

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Продукция
Ангара
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Борисов Юрий
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Арктика
Кондор ДЗЗ
Союз-2 РН
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