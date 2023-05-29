С космодрома Восточный в 2023 году пройдет четыре запуска ракет

Глава Минвостокразвития: четыре пуска состоятся на космодроме Восточный в 2023 году

С космодрома в Амурской области запустят четыре ракеты космического назначения. Об этом в субботу, 27 мая, заявил журналистам министр по делам развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«На 2023 год запланировано четыре космических пуска, как мы знаем. Они пройдут с космодрома Восточный», — сообщил он после пуска ракеты «Союз-2.1а» с радиолокационным спутником «Кондор-ФКА».

Запуск аппарата «Кондор-ФКА» стал первым с этого космодрома в текущем году.

Ранее стало известно, что на космодром Восточный отправили макет первого летного образца «Ангары-А5». На заводе развернули замкнутый цикл производства ракет семейства «Ангара». Макет доставили в специально разработанных контейнерах.

В феврале в «Роскосмосе» сообщили, что запуск автоматической станции «Луна-25» запланирован на 13 июля.

В сентябре прошлого года генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил о переносе пуска комплекса на 2023 год. Предполагалось, что пуск произведут с площадки космодрома Восточный. На последнем этапе подготовки оставалось проверить работу доплеровского приемника космической станции.