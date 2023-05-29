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Известия.ru

Минобороны Украины назвало требуемое количество истребителей F-16

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/konflikty.pl

В минобороны Украины заявили, что Киеву нужно 48 F-16 для выхода к границам 1991 года

Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужно 48 истребителей четвертого поколения F-16, чтобы страна могла «выйти на границы 1991 года», сообщили 26 мая в украинском министерстве обороны.

«Четыре эскадрильи F-16 (48 самолетов) — это именно то, что нам нужно», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Ранее в этот день премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что решение по поставке Киеву истребителей F-16 пока не принято, однако Нидерланды серьезно рассматривают такую возможность. Военно-воздушные силы (ВВС) Нидерландов располагают несколькими десятками истребителей F-16. В настоящее время продолжается их замена на истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.

Как заявила 26 мая глава МИД Франции, страна может посодействовать обучению украинских пилотов на истребителях F-16.

Накануне шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Дания и Нидерланды возглавят коалицию Евросоюза (ЕС) по обучению украинских боевиков пилотированию F-16.

Как заявил 25 мая военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовки, американский истребитель F-16 достаточно устаревший и во многом уступает российским самолетам. Преимуществом российских истребителей является способность преодолевать большие расстояния и летать на более высокой скорости, отметил он.

Между тем 23 мая в пресс-службе американского посольства в Москве рассказали «Известиям», что вопрос поставок Украине F-16 пока не решен, США продолжают консультации со своими союзниками и партнерами. Эта тема оказалась на повестке дня после саммита G7 в японской Хиросиме. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, на встрече лидеры «Большой семерки» наконец решили заложить основы для передачи истребителей Киеву.

F-16 — американский истребитель, который есть на вооружении у многих стран. Украина стремится получить это воздушное судно с начала весны, когда начались обсуждения о подготовке контрнаступления ВСУ. Особенно активно Киев начал добиваться поставок после того, как российская авиация усилила активность в воздушном пространстве.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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