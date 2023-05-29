США потеряли контроль над Украиной. Америка под угрозой

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. 21 декабря 2022 года.

Responsible Statecraft: атаки на Россию — признак пренебрежения Украиной указаниями США

Не санкционированные Западом атаки Украины по территории России должны стать тревожным сигналом для США, пишет Responsible Statecraft. Они означают, что теперь Киев пренебрегает "пожеланиями" Вашингтона и осмеливается ослушиваться. Потеря контроля опасна для самой Америки, считает автор.

Анатоль Ливен

Учитывая решающую роль США в вооружении Украины, Вашингтон имеет полное право указывать Киеву, как использовать его помощь, особенно если он рискует быть втянутым в военный конфликт с Москвой.

Рейд военизированных отрядов некоей "российской вооруженной оппозиции", пришедших с Украины, в Белгородскую область должен стать тревожным сигналом для администрации Байдена с учетом сложности сдерживания эскалации военного конфликта на Украине. В конечно счете, необходимо свести к минимуму риск вовлечения США в боевые действия.

По этой причине официальная политика Соединенных Штатов по-прежнему не допускает нападения Украины на территории России. В прошлом году киевское правительство пообещало Вашингтону этого не делать.

Это второй рейд "ополченцев оппозиции" в Россию после мартовского удара по Брянской области. Сообщается также, что с Украины продолжаются атаки дронов по территории России. Страна, куда Москва ввела войска, конечно, имеет полное юридическое и моральное право на ответный удар. А вот в интересах ли это Соединенных Штатов — совсем другой вопрос. И, учитывая решающую роль Америки в вооружении и поддержке Украины, администрация США имеет полное право голоса в вопросе о том, как будет использоваться ее помощь.

По правде говоря, она имеет не только право, но и обязанность перед американским народом оказывать воздействие в подобном ключе. Ведь администрация Байдена (и подавляющее большинство правительств союзников Америки по НАТО) неоднократно обещала избирателям, что не позволит Западу напрямую участвовать в конфликте с Москвой. А разрешение атак Украины по российской территории в итоге указывает именно на такую перспективу.

Газета The New York Times опубликовала фотографии, свидетельствующие о том, что в ходе атаки [на Белгородскую область] использовалась бронетехника США. Это же подтвердил Денис Никитин, командир "Русского добровольческого корпуса" (РДК), одной из вооруженных группировок. Более того, Никитин заявил, что его группа действовала "непосредственно под командованием Киева" и что наступление на Брянск было одобрено украинскими властями.

Представитель РДК сообщил Newsweek в апреле, что "Украина всячески помогает нашей борьбе. Мы вряд ли смогли бы обладать оружием, если бы как минимум не имели поддержку со стороны украинского государства. А на территории страны мы находимся под эгидой Минобороны".

В связи с этой атакой Госдеп США повторил, что "мы четко дали украинцам понять, что не допускаем атаки за пределами Украины и не поощряем их".

Пентагон выступил с заявлением, в котором говорится: "Мы можем подтвердить, что правительство США не санкционировало передачу вооружений через третью сторону военизированным организациям, не входящим в состав ВСУ, и что правительство Украины не запрашивало такую передачу".

Возможно, это Вашингтон и говорит украинцам, но неясно, слушают ли они его. Киев публично отрицал свою причастность к рейду, однако украинский чиновник в частном порядке признал, что здесь имело место "сотрудничество".

Если предположить, что в политике США не произошло никаких изменений, то этот диверсионный рейд в Белгородскую область может свидетельствовать о том, что Киев чувствует себя способным игнорировать пожелания Вашингтона, продолжая получать от него огромную помощь. Как это часто бывало в прошлом, такая помощь, поддерживаемая внутренними политическими силами в Америке, не только не усиливает влияние страны на правительство получателя, но фактически ставит США в зависимость от политики их вассала.

Более того, одно из формирований ополченцев, заявляющих о причастности к белгородскому рейду и другим терактам на территории России, "Русский добровольческий корпус", придерживается неонацистских взглядов. Как сообщает Washington Post, его лидер — "бывший боец ​​смешанных единоборств, поддерживающий связи с белыми националистическими группами по всей Европе". Если помощь США действительно попала в руки подобного отряда, это было бы подарком российской пропаганде, утверждающей, что на Украине широко распространен "неонацизм".

Диверсионный рейд в Белгороде совпадает с двумя другими связанными событиями, которые могут привести к серьезным последствиям с точки зрения эскалации конфликта. Во-первых, это объявление о том, что Соединенные Штаты теперь поставят Украине истребители-бомбардировщики F-16 — самолеты, которые могут нанести удары вглубь территории России. По заявлению Байдена, Зеленский пообещал, что F-16 не будут использоваться для нападения на российские земли. Тем не менее, учитывая недавние события — а также оценки американской разведки в пользу того, что Киев стоит за несколькими диверсионными атаками по территории России, — полагаться на его слова может быть слишком рискованно для Вашингтона.

У Украины нет возможностей обслуживать эти самолеты, и создание соответствующих возможностей для ремонта на ее территории займет очень много времени. Это означает, что если истребители F-16 действительно будут развернуты на Украине, то они должны будут либо обслуживаться персоналом США и НАТО на аэродромах этой страны, либо вылетать с баз НАТО в Польше. Любой вариант сильно приблизит альянс к прямому участию в боевых действиях.

Вторым событием является заявление начальника украинской военной разведки генерала Кирилла Буданова о том, что его служба стоит за серией покушений и диверсионных актов в России, что неоднократно отрицалось киевским правительством. Представители американской разведки заявили New York Times, что, по их мнению, Украина с высокой вероятностью стоит за атакой беспилотников на Кремль, а также за терактом в Белгороде и покушениями на убийства в России.

Это также свидетельствует о явном пренебрежении Киева к пожеланиям США. После первого покушения в России на националистического интеллектуала Александра Дугина (чья дочь была убита) сообщалось (очевидно, на основе преднамеренной официальной утечки), что ЦРУ послало украинскому правительству решительный сигнал против подобных нападений. Теперь Буданов признал, что атаки все равно продолжаются — в прошлом месяце был убит блогер-националиста Владлен Татарский; на бывшего бойца донбасских сепаратистов Захара Прилепина совершили покушение (Прилепин был ранен).

<...> Даже если украинцы преуспеют в своих диверсионных атаках, нападения сопряжены с рядом проблем.

В стратегическом смысле одиночные террористические убийства бессмысленны. Если рейд на Белгород, хотя и ошибочный политически, еще имеет какое-то военное обоснования — это попытка отвлечь ВС РФ от Украины для защиты самой России, — то убийство отдельных националистически настроенных интеллектуалов и блогеров (чье влияние на Путина в любом случае сильно преувеличено) никоим образом не повлияет на военные действия Москвы.

Эти убийства также опасны, потому что они создают прецедент для России. Она может ответить тем же убийством украинских политиков либо внутри Украины, либо на Западе, тем самым добавив еще один виток в спираль эскалации.

Большой урок рейда в Белгороде и украинской кампании террористических убийств состоит в следующем: чего бы ни желал Вашингтон, пока конфликт продолжается, у обеих сторон будет сильный стимул к его эскалации. Либо потому, что они видят в этом инструмент получения военного преимущества, либо в качестве возмездия за действия противника. И США не могут контролировать этот процесс.

Со своей стороны Америка и ее союзники неоднократно поставляли Украине новое оружие, которое, как они ранее заявляли, передавать не будут. Наращивание помощи было мотивировано не усилением угрозы со стороны Москвы, а, наоборот, <...> растущей верой в то, что Россия никогда не ответит какой-либо формой нападения на Запад.

Однако эта вера остается только догадкой, а не фактом. Как выразился бывший аналитик ЦРУ, "проблема постоянного наращивания поддержки Украине в убеждении, что у России не осталось „красных линий“, состоит в том, что мы не узнаем о пересечении последней из линий, пока не сделаем это на самом деле, а Москва не нанесет ответный удар".

Администрация Байдена должна помогать Украине защищаться от российских войск. Но она также должна свято помнить: ее основной и постоянной обязанностью является обеспечение безопасности американского народа, что означает недопущение прямого участия США в конфликте.