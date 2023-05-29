Подоляк раскритиковал планы международных посредников по урегулированию конфликта

Советник главы офиса украинского президента заявил, что те, кто выступает за компромисс, якобы являются "лоббистами России"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк подверг критике как "компромиссные" и якобы выгодные России предложения по урегулированию конфликта на Украине, с которыми выступают Бразилия, Ватикан, Китай и страны Африки. Неприятие Подоляка вызвало предложение немедленно прекратить военные действия и приступить к мирным переговорам.

"[Президент РФ Владимир] Путин проводит встречу с бизнес-элитой и говорит, что будет разговаривать с президентом Бразилии [Луисом Инасиу Лулой да Силвой] и они будут обсуждать мирный план Бразилии по урегулированию ситуации на Украине. Появляется интервью Папы Римского Франциска [телеканалу] Telemundo про то, что войну надо немедленно заканчивать и для этого надо начать переговоры", - заявил Подоляк в пятницу в эфире новостного марафона, который идет по ведущим украинским телеканалам. "Это масштабная перезагрузка информационного пространства, за которой стоит Россия", - утверждает советник офиса украинского президента Владимира Зеленского. "Все говорят про мир, надо идти к этому миру и идти на какие-то компромиссы", - пояснил свое видение ситуации Подоляк. Он заявил, что те, кто выступает за компромисс, якобы являются "лоббистами России".

Советник офиса Зеленского назвал "абсурдным" предложения КНР о прекращении огня на Украине, которое он расценил как "капитуляцию" Украины. "Это не план мира, это план капитуляции", - заявил Подоляк. Он также призвал "не преувеличивать субъектность" мирной инициативы стран Африки.

На вопрос, устроят ли Украину западные гарантии безопасности, которыми сейчас пользуется Израиль, Подоляк заявил: "Две вещи - быстрые поставки оружия, потому что мы сейчас не являемся членами военного альянса, а после войны нас устраивает базовое членство в НАТО. Все остальное - это разговоры про абстракции".

Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с коллегой из Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, дал принципиальные оценки развития ситуации вокруг Украины, подтвердив при этом открытость российской стороны к диалогу на политико-дипломатическом треке, который по-прежнему заблокирован Киевом и его западными спонсорами, сообщила пресс-служба Кремля.

Газета The Wall Street Journal информировала в пятницу со ссылкой на источники, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй во время визита в Европу призвал к немедленному прекращению огня на Украине. Папа Римский Франциск в интервью телеканалу Telemundo в пятницу назвал конфликт между РФ и Украиной "политической проблемой", а мир - возможным только при их контакте. Газета Politico со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников написала на прошлой неделе, что представители администрации США обсуждают предоставление Украине гарантий безопасности в долгосрочной перспективе, в том числе заключение сделок по поставкам оружия, как в рамках сотрудничества США и Израиля.