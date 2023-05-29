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ТАСС

Разведывательный корабль "Иван Хурс" продолжит выполнение задач после пополнения запасов

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Средний разведывательный корабль проекта 18280 "Иван Хурс"
Средний разведывательный корабль проекта 18280 "Иван Хурс".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Как сообщили в Минобороны России, корабль завершил плановый переход из района выполнения задач в пункт постоянной дислокации Севастополь

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Разведывательный корабль Черноморского флота "Иван Хурс", который отбил атаку надводных беспилотников в районе пролива Босфор, продолжит выполнение задач после пополнения запасов, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Экипаж СРК (среднего разведывательного корабля - прим. ТАСС) "Иван Хурс" Черноморского флота завершил плановый переход из района выполнения задач в пункт постоянной дислокации Севастополь, в пункте базирования корабль пополнит материальные запасы, после чего продолжит выполнение задач по предназначению", - говорится в сообщении.

24 мая в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор "Иван Хурс" атаковали три украинских беспилотных быстроходных катера, которые были уничтожены огнем из штатного вооружения корабля - 14,5-миллиметровых турельных пулеметных установок.

Находясь в акватории Черного моря с конца апреля текущего года экипаж выполнял задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в исключительной экономической зоне Турции, а также вел мониторинг надводной обстановки в юго-западной части Черного моря с целью обеспечения безопасности судоходства в рамках зерновой сделки.

Заход корабля в город совпал с памятной датой в истории Черноморского флота, связанной с подвигом экипажа брига "Меркурий" под командованием капитан-лейтенанта Александра Казарского, который вышел победителем из неравного боя с двумя турецкими кораблями 26 мая 1829 года. В связи с памятной датой при заходе корабля в базу на Константиновской батарее была поднята историческая реплика флага брига "Меркурий", как символ преемственности боевых традиций моряков Черноморского флота. 

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