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ТАСС

Спецпредставитель КНР заявил, что Китай содействует миру на Украине

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Спецпредставитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй
Спецпредставитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй.
Источник изображения: Антон Новодережкин/ ТАСС

Пекин также поддерживает самостоятельность ЕС, сообщил Ли Хуэй

ПЕКИН, 26 мая. /ТАСС/. Китайские власти активно содействуют продвижению процесса по восстановлению мира на Украине и поддерживают стратегическую самостоятельность стран Европы. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй, сообщает в пятницу МИД КНР.

"Китай по украинской проблеме неизменно занимает объективную позицию, активно содействуя восстановлению мира и продвижению мирных переговоров, - приводит сайт китайского внешнеполитического ведомства слова Ли Хуэя, встретившегося в Брюсселе с представителями европейского руководства. - КНР поддерживает стратегическую самостоятельность европейских государств, мы прилагаем усилия ради долгосрочной стабильности в Европе".

Как уточнил спецпредставитель, Пекин и страны Евросоюза имеют "немало схожих моментов в позициях" по проблеме Украины. Он напомнил, что в текущем году исполняется 20 лет с момента повышения уровня отношений между Китаем и ЕС до всеобъемлющего стратегического партнерства.

"Китай готов объединить усилия с европейской стороной для того, чтобы на практике реализовать важный консенсус, который был достигнут между китайским и европейским руководством", - подчеркнул он.

По словам Ли Хуэя, КНР стремится обеспечить стабильность китайско-европейских отношений и тем самым "противостоять неопределенной ситуации на международной арене". 

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Страны
Китай
Украина
Проекты
Евросоюз
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