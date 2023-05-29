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Новое российское оружие всерьёз настораживает Запад, пишет в своей статье для The Telegraph обозреватель издания Гарри де Кетвилль, подразумевая наличие у России гиперзвуковых ракет. Так, считает Кетвилль, использование Москвой этого грозного оружия означает начало очередного этапа боевых действий.

Этот новый вид вооружений обладает быстротой и хорошей манёвренностью, что эксперт назвал "неприятностью для Запада" из-за сложности осуществления перехвата.

В то же время, признал журналист, все предпринимаемые в этом отношении контрмеры со стороны западных стран не приносят желаемого результата, ведь вышеуказанные ракеты проходят дальнейшую модернизацию с тем, чтобы в конечном итоге достичь своей цели. Российские гиперзвуковые ракеты, включая такие, как, например, «Циркон», действительно представляют для противников РФ угрозу.

Гарри де Кетвилль:

Ракеты «Циркон» являются мощным противокорабельным оружием, бросающим серьёзный вызов авианосцам, благодаря которым США демонстрируют свою мощь по всему миру

Более того, резюмирует Кетвилль, дальнейшее развитие гиперзвуковых технологий может и вовсе привести к тому, что такое оружие невозможно будет уничтожить.

Отметим, что британский стратегический аналитик Говард Уилдон уже как-то заявлял об опрометчивом решении Великобритании поставить оружие, технику и малозаметные крылатые ракеты Storm Shadow Киеву. По его мнению, страна, таким образом, сама лишила себя необходимого запаса вооружений, которые могли бы пригодиться Лондону на случай начала глобального конфликта между Западом и РФ.