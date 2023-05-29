Войти
Военное обозрение

Обозреватель The Telegraph: Новое российское оружие всерьёз настораживает Запад

286
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Новое российское оружие всерьёз настораживает Запад, пишет в своей статье для The Telegraph обозреватель издания Гарри де Кетвилль, подразумевая наличие у России гиперзвуковых ракет. Так, считает Кетвилль, использование Москвой этого грозного оружия означает начало очередного этапа боевых действий.

Этот новый вид вооружений обладает быстротой и хорошей манёвренностью, что эксперт назвал "неприятностью для Запада" из-за сложности осуществления перехвата.

В то же время, признал журналист, все предпринимаемые в этом отношении контрмеры со стороны западных стран не приносят желаемого результата, ведь вышеуказанные ракеты проходят дальнейшую модернизацию с тем, чтобы в конечном итоге достичь своей цели. Российские гиперзвуковые ракеты, включая такие, как, например, «Циркон», действительно представляют для противников РФ угрозу.

Гарри де Кетвилль:

Ракеты «Циркон» являются мощным противокорабельным оружием, бросающим серьёзный вызов авианосцам, благодаря которым США демонстрируют свою мощь по всему миру

Более того, резюмирует Кетвилль, дальнейшее развитие гиперзвуковых технологий может и вовсе привести к тому, что такое оружие невозможно будет уничтожить.

Отметим, что британский стратегический аналитик Говард Уилдон уже как-то заявлял об опрометчивом решении Великобритании поставить оружие, технику и малозаметные крылатые ракеты Storm Shadow Киеву. По его мнению, страна, таким образом, сама лишила себя необходимого запаса вооружений, которые могли бы пригодиться Лондону на случай начала глобального конфликта между Западом и РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Продукция
SCALP
Циркон-С 3М22
Проекты
Авианосец
ГЗЛА
Похожие новости
20.06.2022
«Россия найдет, где построить свой новый авианосный флот»
27.10.2021
Загадки ракетных пусков: что демонстрируют страны своими "тихими" запусками
30.08.2021
Военно-морское бревно
03.08.2021
The Sun (Великобритания): смертоносные русские подлодки под «глубоким прикрытием» в Атлантике
19.05.2021
Там любая война – холодная
18.02.2020
Без авианосцев, но с пилотами. Российский флот смотрит в будущее
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.05 09:55
  • 50201
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.05 09:37
  • 183
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 29.05 09:14
  • 1
Лавров указал на заблуждение США по поводу их самосохранения в случае войны
  • 29.05 08:18
  • 13
"Призывы раздать населению оружие - из ряда вон. За такое по губам бьют"
  • 29.05 07:57
  • 5
Зимбабве получила 18 вертолётов «Ансат»
  • 29.05 00:42
  • 1
В Минске предложили изменить нормативно-правовую базу ОДКБ в вопросах задействования коллективных сил безопасности
  • 29.05 00:28
  • 1
В России заметили новый бронетранспортер
  • 28.05 19:24
  • 86
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 28.05 18:56
  • 2
Глава службы нацбезопасности Южной Кореи допустил возможность поставок боеприпасов Украине
  • 28.05 18:12
  • 1
Интервью нового генерального директора УЗГА
  • 28.05 17:18
  • 1
Киев сотворил из "крепости Бахмут" миф. Но Россия его разрушила
  • 28.05 15:23
  • 2472
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.05 14:27
  • 5
Стратегическая ошибка адмирала Горшкова
  • 28.05 09:05
  • 2
В Алжир поставлен первый самолет-амфибия Бе-200
  • 28.05 04:44
  • 2
Сроки разработки авиадвигателя ПД-35 перенесут на два года