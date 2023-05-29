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Известия.ru

«Калашников» сообщил о кратном наращивании производства дронов

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Концерн «Калашников» создал дивизион собственных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и в несколько раз наращивает производство дронов. Об этом 26 мая сообщил его президент Алан Лушников.

«Мы расширяем производство, наша линейка, как вы уже знаете, это тактическое звено: всё, что запускается не с аэродрома (или с руки, или с катапульты). Это и разведка, и ударные барражирующие боеприпасы», — сообщил он журналистам.

Лушников отметил, что «Калашников» консолидировал все свои мощности для производства и разработки беспилотников.

«Расширяем кратно производство. Будут и наземные средства запуска, средства управления — всё, что необходимо для эффективного функционирования беспилотников тактического звена», — отметил он.

Ранее, 11 мая, сообщалось, что «Калашников» нарастил объем производства оружейных изделий на 38% по итогам I квартала 2023 года. За три месяца завод установил рекорд последних 10 лет по количеству сданных изделий. Он добавил, что увеличение объемов производства затрагивает как стрелковое оружие, так и другую номенклатуру.

До этого, 5 мая, компания «Триада-ТКО», входящая в концерн «Калашников», начала поставки всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0), разработанного совместно с Минобороны России. Первая поставка включала в себя несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек.

Ранее, 12 января, стало известно, что оружейный дивизион концерна «Калашников» в 2022 году побил 20-летний рекорд по производству оружия. Так, за прошедший год было выполнено 45 государственных контрактов и 24 договора по линии военно-технического сотрудничества.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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