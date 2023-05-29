Россия и Белоруссия приняли решение, которое до дрожи напугает Запад

Sohu: российский "Искандер-М" в Белоруссии заставит Запад задрожать от страха

Москва и Минск приняли решение, которое заставит Запад задрожать, пишет пользователь Sohu. Они договорились о размещении на территории Белоруссии российского ядерного оружия, включая ракетный комплекс "Искандер-М". Эта мощная система окажет на страны НАТО огромное давление.

Дальность выстрела 500 километров заставит Запад задрожать

Согласно сообщению российского агентства "Спутник" от 25 мая, министры обороны России и Белоруссии встретились в Минске и подписали документы о порядке размещения российского "нестратегического ядерного оружия" на белорусской территории.

Во время подписания министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что решение двух государств "соответствует международному праву", и указал, что после размещения ядерное оружие по-прежнему будет контролироваться и эксплуатироваться Москвой. Его белорусский коллега Виктор Хренин заявил, что ядерная программа является ответом на провокационное поведение "недружественных стран".

Шойгу также напомнил, что у ВС Белоруссии уже есть переданные Россией носители для ядерного оружия. Это, прежде всего, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", который может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении. Максимальная дальность действия ОТРК приближается к 500 километрам, и этот показатель можно увеличить. Поскольку "Искандер-М" способен применять как ядерное, так и обычное оружие, то Минск при необходимости сможет развернуть тактические ядерные боеголовки. Все это, безусловно, окажет сдерживающий эффект на западный лагерь. Следует помнить о том, что западная граница Белоруссии находится совсем рядом с НАТО. Если "Искандер-М" с ядерными ракетами приблизится к странам альянса, то Польша и другие державы НАТО ощутят огромное давление. Помимо ОТРК, Минск также получил партию истребителей Су-25. После модификации эти самолеты тоже могут быть оснащены ядерными боеголовками.

Разумеется, Шойгу указал, что этот шаг Москвы и Минска является необходимым ответом на "растущую угрозу" со стороны Запада. Иными словами, оба государства подчеркнули, что размещение ядерных боезарядов — это крайняя контрмера и реакция на давление США и ЕС.

Соединенные Штаты и НАТО точно остались не в восторге от всестороннего сотрудничества России и Белоруссии в области ядерных вооружений. Но на самом деле Западу может только грозиться и попусту ругаться. В конце концов, даже когда у Минска не было ядерного оружия, альянс все равно не осмеливался трогать его. Теперь же, получив российское вооружение, Белоруссия стала еще могущественнее, и НАТО точно не решится действовать опрометчиво.

Причины, по которым Россия стремилась разместить ядерное оружие в Белоруссии, очень просты. Во-первых, Минск — верный союзник Москвы, и та считает, что обязана защищать его. Во-вторых, эти две страны неразрывно связаны. После того, как разразился украинский конфликт, Белоруссия осталась единственной державой в Европе на стороне России. Поэтому Кремль обязан обеспечить безопасность Минска и удостовериться, что НАТО не сможет угрожать ему. В-третьих, развертывание российских ядерных бомб в Белоруссии действительно способно эффективно сдерживать Североатлантический альянс.

На самом деле есть еще одна причина, и она даже серьезнее всех предыдущих. Соединенные Штаты разместили ядерные боеголовки на многих базах своих европейских союзников. Согласно сообщениям СМИ в конце прошлого года, США развернули в Европе около 180 тактических ядерных бомб, также на континент начали поставляться американские модернизированные атомные бомбы B61-12. Можно сказать, что Вашигнтон уже забил европейские склады ядерными снарядами, а Москва "поздно спохватилась".

Однако теперь, как только российские ядерные бомбы будут размещены в Белоруссии, они смогут составить конкуренцию НАТО. В контексте конфликта на Украине этот шаг направлен также и на сдерживание Киева, ведь тот находится совсем недалеко от границы с Белоруссией. Если там будет размещен "Искандер-М" с ядерными бомбами, то Украина точно задрожит от страха.