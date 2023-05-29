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Известия.ru

Канада передаст Киеву более 40 авиационных ракет AIM-9

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Источник изображения: Фото: Getty Images/Stocktrek Images/Timm Ziegenthaler

Глава минобороны Канады Ананд: Оттава поставит Киеву 43 авиационные ракеты AIM-9

Канада поставит Киеву 43 управляемые авиационные ракеты класса «воздух – воздух» AIM-9 Sidewinder из своих запасов. Об этом в четверг, 25 мая, заявила министр обороны страны Анита Ананд на заседании созданной Западом многонациональной группы по координации поставок оружия Украине.

«Министр Ананд также объявила, что Канада передает Украине 43 ракеты AIM-9 из арсенала CAF (Вооруженных сил Канады. — Ред.)», — говорится в сообщении минобороны страны.

Отмечается, что передача оружия и боеприпасов Киеву «идет по плану». Так, Канада уже поставила Украине автоматы, пулеметы и магазины к ним. Также Оттава отправит 1 млн патронов калибра 5,56 мм и дополнительную партию вооружения в ближайшие недели. Канада запланировала передать Украине в общей сложности 21 тыс. единиц стрелкового оружия и 2,4 млн патронов.

Ананд также уточнила, что Оттава направит в Польшу пятерых медицинских инструкторов, на месте уже работают семь. Они обучают украинских военных «продвинутым медицинским навыкам».

Ранее, 11 апреля, канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявлял, что Оттава направит Киеву новый пакет военной помощи. Тогда он уточнял, что Канада направит 21 тыс. автоматов, 38 пулеметов и более 2,4 млн патронов.

В конце марта стало известно, что Канада предоставит Украине дополнительный кредит через Международный валютный фонд на $1,76 млрд.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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Канада
Польша
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Украина
Продукция
AIM-9
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