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РИА Новости

СМИ: Вучич привел армию в максимальную боеготовность из-за Косова

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Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич.
Источник изображения: © AP Photo / Darko Vojinovic

Вучич привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косове

МОСКВА, 26 мая/ Радио Sputnik. Президент Сербии Александр Вучич привел армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косове, связанной с односторонними шагами самопровозглашенных властей в Приштине, сообщает интернет-портал издания "Вечере новости".

"Президент Сербии и верховный главнокомандующий нашими вооруженными силами Александр Вучич потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косове и Метохии", – говорится в материале.

Причиной послужила попытка косово-албанских властей назначить албанцев мэрами городов на севере края после прошедших в апреле выборов, которые местные сербы бойкотировали.

Ранее стало известно, что косовские полицейские применили силу в отношении протестующих на севере края, где преимущественно проживают сербы.

По информации сетевого портала Kosovo online, столкновения произошли в муниципалитетах Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан, жители которых блокировали административные здания, чтобы не пропустить туда косовских силовиков и чиновников.

На этом фоне в северной части города Косовска-Митровица (находится на севере Косова) в пятницу прозвучали сирены воздушной тревоги.

Радио Sputnik также писало, почему манифестанты забросали дымовыми шашками здание "правительства" Косова.

Такого Telegram-канала, как у нас, нет ни у кого. Он для тех, кто хочет делать выводы сам.

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  • В новости упоминаются
Страны
Сербия
Проекты
NATO
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