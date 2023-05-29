СМИ: Вучич привел армию в максимальную боеготовность из-за Косова

Вучич привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косове

МОСКВА, 26 мая/ Радио Sputnik. Президент Сербии Александр Вучич привел армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косове, связанной с односторонними шагами самопровозглашенных властей в Приштине, сообщает интернет-портал издания "Вечере новости".

"Президент Сербии и верховный главнокомандующий нашими вооруженными силами Александр Вучич потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косове и Метохии", – говорится в материале.

Причиной послужила попытка косово-албанских властей назначить албанцев мэрами городов на севере края после прошедших в апреле выборов, которые местные сербы бойкотировали.

Ранее стало известно, что косовские полицейские применили силу в отношении протестующих на севере края, где преимущественно проживают сербы.

По информации сетевого портала Kosovo online, столкновения произошли в муниципалитетах Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан, жители которых блокировали административные здания, чтобы не пропустить туда косовских силовиков и чиновников.

На этом фоне в северной части города Косовска-Митровица (находится на севере Косова) в пятницу прозвучали сирены воздушной тревоги.

Радио Sputnik также писало, почему манифестанты забросали дымовыми шашками здание "правительства" Косова.

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