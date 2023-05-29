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Интерфакс-АВН

Российские военные провели ротацию расчетов "Бастионов" на курильском Матуа

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комплекс «Бастион»
комплекс «Бастион».
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 26 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Тихоокеанский флот России (ТОФ) провел ротацию расчетов ракетных комплексов "Бастион", которые несут дежурство на острове Матуа (Курилы).

Плановую ротацию подразделений и техники обеспечил большой десантный корабль (БДК) "Адмирал Невельской", сообщила пресс-служба ТОФ в пятницу.

"В ходе мероприятий по транспортировке дежурных смен на остров большой десантный корабль "Адмирал Невельской" доставил военную технику и личный состав ракетного соединения ТОФ, после чего на борт корабля была загружена военная техника и военнослужащие, завершившие несение боевого дежурства", - говорится в сообщении флота.

По данным ТОФ, дивизион берегового ракетного комплекса "Бастион" приступил к несению круглосуточного дежурства по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами на острове Матуа 1 декабря 2021 года.

"Расчёты БРК "Бастион" ТОФ неоднократно принимали участие в учениях и внезапных проверках флота с выполнением успешной практической ракетной стрельбы по морской цели", - отмечается в сообщении.

6 сентября прошло года "Бастион" на острове Матуа выполнил пуск крылатой ракеты "Оникс" в ходе стратегических учений "Восток-2022", сообщали в Минобороны РФ.

Комплекс "Бастион" ("НПО машиностроения", корпорация "Тактическое ракетное вооружение) предназначен для защиты морского побережья и поражения надводных кораблей различных классов и типов. Эти комплексы развернуты на всех флотах ВМФ России.

Официальная газета Тихоокеанского флота "Боевая вахта" осенью 2016 года сообщала, что на курильских островах Итуруп и Кунашир размещены береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бастион" и "Бал".

1 декабря 2020 года Минобороны РФ сообщило, что на Курильских островах заступили на боевое дежурство системы ПВО большой дальности С-300В4 (концерн "Алмаз-Антей").

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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Бастион
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