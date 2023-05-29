Войти
Военное обозрение

Концерн «Калашников» создал специальный дивизион для производства дронов-камикадзе в интересах российской армии

326
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

В составе концерна "Калашников" начал работать новый дивизион специальных машин, задачей которого является создание и производство барражирующих боеприпасов, также называемых дронами-камикадзе. Об этом сообщает на официальном сайте концерна.

"Калашников" объявил о создании нового дивизиона, задачей которого будет снабжение российской армии дронами-камикадзе. Кроме самих дронов, дивизион также будет выпускать средства их запуска, мобильные пункты управления, т.е. все, что необходимо для запуска беспилотника и его управления, а также обслуживания и ремонта. Кроме того, дивизион будет заниматься разработкой новых моделей беспилотников.

Как заявили в концерне, уже в следующем году количество барражирующих боеприпасов будет увеличено в разы. Об этом заявил глава концерна Алан Лушников.

После намеченного на этот год технического перевооружения, в следующем 2024 году мы сможем увеличить в несколько раз количество производимых БЛА в нашей традиционной нише – барражирующие боеприпасы, разведывательные беспилотники. Точное количество и объемы мы озвучить не можем, но увеличение производства всей спецтехники будет кратным

- заявил он.

В настоящее время в зоне СВО активно используются дроны-камикадзе "Ланцет" двух модификаций, произведенные концерном. Причем вторая, более поздняя модификация была создана с учетом опыта применения беспилотника в зоне спецоперации. У новой версии увеличена дальность полета и масса боевого заряда. Также в концерне разработан барражирующий боеприпас "КУБ-БЛА". Он также прошел испытания и был принят на вооружение российской армии. Но о применении его в зоне СВО не сообщалось.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Концерн Калашников
Проекты
БПЛА
Похожие новости
11.10.2021
Два российских образца попали в мировой топ оружия
06.02.2020
Крупнейшая оборонная выставка Индии DefExpo 2020 открывается в штате Уттар-Прадеш
25.02.2019
В США рассказали о способном изменить мир российском беспилотнике
19.02.2019
IDEX 2019 говорит по-русски
07.11.2016
Росгвардия получит невзламываемый беспилотник
20.06.2016
На Eurosatory-2016 Россию ждал холодный прием
30.11.2009
Небольшие деньги делают большую политику
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.05 09:55
  • 50201
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.05 09:37
  • 183
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 29.05 09:14
  • 1
Лавров указал на заблуждение США по поводу их самосохранения в случае войны
  • 29.05 08:18
  • 13
"Призывы раздать населению оружие - из ряда вон. За такое по губам бьют"
  • 29.05 07:57
  • 5
Зимбабве получила 18 вертолётов «Ансат»
  • 29.05 00:42
  • 1
В Минске предложили изменить нормативно-правовую базу ОДКБ в вопросах задействования коллективных сил безопасности
  • 29.05 00:28
  • 1
В России заметили новый бронетранспортер
  • 28.05 19:24
  • 86
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 28.05 18:56
  • 2
Глава службы нацбезопасности Южной Кореи допустил возможность поставок боеприпасов Украине
  • 28.05 18:12
  • 1
Интервью нового генерального директора УЗГА
  • 28.05 17:18
  • 1
Киев сотворил из "крепости Бахмут" миф. Но Россия его разрушила
  • 28.05 15:23
  • 2472
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.05 14:27
  • 5
Стратегическая ошибка адмирала Горшкова
  • 28.05 09:05
  • 2
В Алжир поставлен первый самолет-амфибия Бе-200
  • 28.05 04:44
  • 2
Сроки разработки авиадвигателя ПД-35 перенесут на два года