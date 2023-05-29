Войти
ТАСС

Лавров заявил о приверженности РФ политико-дипломатическому решению конфликта на Украине

302
0
0
Спецпредставитель КНР Ли Хуэй и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Спецпредставитель КНР Ли Хуэй и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Глава российского МИД выразил признательность Пекину за взвешенную позицию в отношении кризиса

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со специальным представителем правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэем подтвердил приверженность Москвы разрешению украинского конфликта политико-дипломатическим путем. Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ.

"Глава МИД России подтвердил приверженность Москвы политико-дипломатическому разрешению конфликта, отметив созданные украинской стороной и ее западными кураторами серьезные препятствия для возобновления мирных переговоров", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Лавров также выразил на встрече с Ли Хуэем признательность Пекину за взвешенную позицию в отношении украинского кризиса и высоко оценил готовность Китая играть позитивную роль в урегулировании.

"С обеих сторон была выражена готовность к дальнейшему укреплению российско-китайского внешнеполитического взаимодействия, неизменно нацеленного на поддержание мира и стабильности в регионе и на планете в целом," - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Похожие новости
06.02.2023
Лавров: Россия находит с Азией, Латинской Америкой понимание причин конфликта на Украине
21.02.2022
Хуаньцю шибао: США наплевать на Украину. Им невыгодно спасать ее от России
10.05.2021
Foreign Affairs (США): Опасное единение Китая и России. Как Западу разрушить его?
02.10.2020
Лондон представил план "политической войны" против "авторитарных врагов"
21.05.2020
Niezależna (Польша): американское ядерное оружие в Польше? Лавров отвечает Мосбахер и… пугает процедурами
17.05.2019
США — Россия: схватка на чужой земле (El Colombiano, Колумбия)
06.09.2016
"Лучше бы США ратифицировали договор о запрете ядерных испытаний"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.05 09:55
  • 50201
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.05 09:37
  • 183
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 29.05 09:14
  • 1
Лавров указал на заблуждение США по поводу их самосохранения в случае войны
  • 29.05 08:18
  • 13
"Призывы раздать населению оружие - из ряда вон. За такое по губам бьют"
  • 29.05 07:57
  • 5
Зимбабве получила 18 вертолётов «Ансат»
  • 29.05 00:42
  • 1
В Минске предложили изменить нормативно-правовую базу ОДКБ в вопросах задействования коллективных сил безопасности
  • 29.05 00:28
  • 1
В России заметили новый бронетранспортер
  • 28.05 19:24
  • 86
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 28.05 18:56
  • 2
Глава службы нацбезопасности Южной Кореи допустил возможность поставок боеприпасов Украине
  • 28.05 18:12
  • 1
Интервью нового генерального директора УЗГА
  • 28.05 17:18
  • 1
Киев сотворил из "крепости Бахмут" миф. Но Россия его разрушила
  • 28.05 15:23
  • 2472
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.05 14:27
  • 5
Стратегическая ошибка адмирала Горшкова
  • 28.05 09:05
  • 2
В Алжир поставлен первый самолет-амфибия Бе-200
  • 28.05 04:44
  • 2
Сроки разработки авиадвигателя ПД-35 перенесут на два года