ВС Чехии изменяют приоритеты в оснащении войск беспилотными летательными аппаратами

ЦАМТО, 26 мая. На основании результатов анализа последних конфликтов командование Вооруженных сил Чехии приняло решение отказаться от приобретения средних тактических беспилотных летательных аппаратов в пользу меньших по размеру систем.

Как сообщило 22 мая Министерство обороны Чешской Республики, вместо трех средних тактических БЛА будут закуплены более 200 малоразмерных БЛА, начиная от небольших квадрокоптеров и заканчивая 20-килограммовыми аппаратами большой продолжительностью полета. Запланированная покупка средних тактических БЛА будет произведена позднее.

Решение принято после оценки специалистами ВС Чехии боевой эффективности отдельных категорий беспилотных летательных аппаратов в бою и подготовки рекомендаций по дальнейшим действиям с учетом их характеристик.

По словам начальника разведывательного управления генерального штаба ВС Чехии бригадного генерала Романа Хитьи, информация о конфликтах оценивается постоянно. При этом задачей разведки является отслеживание возможностей вероятных противников. Конфликт на Украине важен не только в связи с его масштабами, но и исходя их спектра применяемых сторонами вооружений, оценка которых оказала влияние на переоценку приоритетов в сфере БЛА.

ВС Чехии уже обладают опытом применения малоразмерных БЛА. В роты некоторых соединений были поставлены так называемые ротные разведывательные комплекты, в состав которых входит беспилотный летательный аппарат "Уосп AE". Кроме того, квадрокоптеры Vazka A, БЛА "Рейвн" и "Пума" эксплуатируются отдельными подразделениями ВС Чехии. На вооружение 53-го полка разведки и радиоэлектронной борьбы приняты БЛА "Скан Игл". Как планируется, количество БЛА в штате частей будет увеличено. Кроме того будет расширено количество их типов.

Преимуществом малоразмерных БЛА названа возможность их применения непосредственно боевыми подразделениями. Так, к основным преимуществам БЛА категории "микро" и "мини" отнесена возможность обеспечения командира информацией о ситуации в зоне боевых действий в тот момент, когда ему это необходимо. Как заявлено, применение данных БЛА не намного сложнее, чем использование бинокля.

В связи с изменением приоритетов закупок БЛА, СВ намерены первоначально укомплектовать три боевые формирования – 4-ю бригаду быстрого развертывания, 7-ю механизированную бригаду и 43-й десантный полк. Малоразмерные БЛА также будут использоваться разведывательными подразделениями и подразделениями других родов войск. Целью является максимальное увеличения боевых возможностей бригадных боевых групп СВ Чехии.

Таким образом, сэкономленные на закупке средних тактических БЛА средства пойдут на оснащение подразделений тактического звена. Стоимость данных дронов будет ниже, чем трех средних тактических БЛА. При этом командование ВС Чехии осознает, что микро- и мини-БЛА не могут заменить средние тактические дроны и наоборот.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2022 года Министерство обороны Чехии объявило, что приступит к переговорам с правительством Израиля по вопросу приобретения трех беспилотных летательных аппаратов "Херон-1" компании Israel Aerospace Industries (IAI) в соответствии с "Концепцией наращивания потенциала ВС Чехии", которая определяет БЛА в качестве ключевых активов для ведения воздушной разведки и выполнения других задач по непосредственной боевой поддержке и охране подразделений. Преимуществами израильских БЛА были названы соответствие требованиям ВС страны, низкая стоимость и кратчайшие сроки поставки. Контракт предполагалось подписать к концу 2022 года.

Тем не менее, оценка применения различных БЛА в ходе конфликта на Украине позволила выявить как преимущества, так и недостатки используемых беспилотных систем, переоценить ряд требований к закупаемым аппаратам и определить приоритетные направления оснащения войск.