Noonpost: взятие российской армией Артемовска стало военно-политическим поражением Киева

Падение Артемовска стало военно-политическим поражением Зеленского, пишет Noonpost. Теперь у ВСУ не осталось никаких шансов на успешное "контрнаступление", которое и так задерживается по многочисленным причинам, включая нехватку вооружений, количество которых теперь точно сократится, считает автор статьи.

Падение Артемовска (Бахмута) совпало с укреплением российскими войсками рубежей на южном фронте, особенно в Херсоне и Запорожье, чтобы противостоять весеннему «контрнаступлению», которое Украина планирует начать в течение нескольких месяцев.

Переход Артемовска под контроль российской армии — это не просто символическая победа президента России Владимира Путина. Этот город будет играть ключевую роль в снабжении российских войск и станет плацдармом для дальнейшего наступления.

Причины задержки «контрнаступления»

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Украина активизировала наступательные действия в зоне конфликта, нанося удары по всей линии фронта с помощью дальнобойных артиллерийских снарядов. Все это свидетельствует о том, что украинские силы собираются начать «контрнаступление» и поэтому пытаются отвлечь внимание противника.

Первой причиной задержки были плохие погодные условия: оттаивание и высыхание промерзшей земли заняло больше времени, чем ожидалось, из-за продолжительной, влажной и холодной весны. Танки и другая бронетехника тонет в грязи.

Вторая причина — промедление западных союзников с поставками военной помощи. Украинские войска пока не готовы к проведению «контрнаступления», особенно после внушительных потерь в живой силе и технике, которые они понесли в Артемовске.

Украинской армии необходимо достаточное количество боеприпасов для «контрнаступления», а 155-мм гаубичный снаряд является одним из самых востребованных артиллерийских боеприпасов. Соединенные Штаты передали Украине более 1,5 миллиона снарядов, но Киеву нужно больше. Украинская армия тратит 6-8 тысяч 155-мм снарядов в сутки, заявила депутат Верховной Рады Александра Устинова.

Политическое поражение Киева

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 в Хиросиме признал потерю контроля ВСУ над Артемовском.

«На сегодняшний день Бахмут остался только в наших сердцах», — заявил украинский лидер.

Сдача Артемовска — плохой знак для Зеленского и политическое поражение Киева. Украинский лидер сам подтвердил это ранее, сказав: «Поражение в Бахмуте — это скорее дорогостоящее политическое поражение, чем тактическое. Если Бахмут падет под натиском российских войск, президент Владимир Путин продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю и Ирану».

Зеленский опасается, что после разгрома украинской армии в Артемовске, Россия начнет «мобилизовывать международную поддержку» для заключения мирного соглашения, которое может вынудить Украину пойти на неприемлемые уступки. Потеря любого населенного пункта, пусть даже и небольшого, снижает международную поддержку, за которую Киев так упорно борется.

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Когда Россия увидит, что ее политические цели достигаются за счет продолжения военного противостояния на Украине, то, несмотря на издержки, она попытается его затянуть.

Любой успех Украины может привести к дальнейшей эскалации конфликта, который администрация Путина считает экзистенциальной угрозой.

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Трудности, стоящие перед ВСУ в рамках «контрнаступления»

«Контрнаступление» этой весной вовсе может не начаться. Падение Артемовска подорвало пропагандистские кампании западных СМИ, которые преувеличивали поддержку США и ЕС Украине и заявляли о превосходстве европейского и американского оружия над российским.

Падение Артемовска также дало российской армии возможность укрепить оборону в Запорожье, где находится атомная электростанция с шестью энергоблоками. Российские силы обустроили огневые позиции на некоторых зданиях Запорожской АЭС, что дало им преимущество над ВСУ. Установление полного контроля над Артемовском заставит Киев пойти на уступки за столом переговоров.

Весеннее «контрнаступление» может так и не произойти, особенно после того, как Украина потеряла много военнослужащих и боеприпасов в боях за Артемовск. Другими словами, украинские силы истощили свой потенциал и потеряли шанс на наступательную операцию.

Вашингтон не сможет бесконечно финансировать Киев. Правительство США может резко изменить свою позицию по Украине в случае, если республиканцы победят на выборах в 2024 году. И здесь стоит напомнить, что Америка — главный поставщик вооружений на Украину. Она уже передала ей техники и боеприпасов более чем на 25 миллиардов долларов.

Соединенные Штаты и их европейские союзники пока еще продолжают поддерживать Киев. Они ищут решение «кризиса боеприпасов», угрожающего выживанию украинской армии, поддерживают поставки истребителей F-16 и занимаются обучением украинских пилотов. Однако это приведет к дальнейшей эскалации конфликта и использованию Москвой более разрушительного оружия.

Автор: Абдель Хаким ар-Рувайди (عبد الحكيم الرويضي)