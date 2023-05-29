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Интерфакс-АВН

"Калашников" кратно нарастит производство беспилотников в 2024 году

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Барражирующий боеприпас "Ланцет" разработки АО "Концерн "Калашников" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2019"
Барражирующий боеприпас "Ланцет" разработки АО "Концерн "Калашников" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2019".
Источник изображения: Алексей Паньшин / РИА Новости / Россия сегодня

Москва. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Концерн "Калашников" сообщил о создании дивизиона беспилотных летательных аппаратов и об увеличении объема их производства в следующем году.

"После намеченного на этот год технического перевооружения, в следующем 2024 году мы сможем увеличить в несколько раз количество производимых БЛА в нашей традиционной нише - барражирующие боеприпасы, разведывательные беспилотники", - сказал президент группы компаний "Калашников" Алан Лушников, слова которого приводятся в сообщении.

По его данным, увеличение производства всей спецтехники будет кратным.

Сообщается, что концерн "Калашников" создал дивизион беспилотных аппаратов, основная задача которого - производство комплексов с управляемыми барражирующими боеприпасами.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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