Войти
ТАСС

Bloomberg: Нидерланды могут отправить F-16 Украине после обучения пилотов

254
0
0
Истребитель F-16B
Истребитель F-16B ВВС Нидерландов.
Источник изображения: www.defenseindustrydaily.com

По данным агентства, королевство уже несколько недель ведет переговоры с Вашингтоном, чтобы добиться от него разрешения на поставку

ГААГА, 26 мая. /ТАСС/. Амстердам, вероятно, отправит истребители F-16 Киеву после того, как европейская коалиция во главе с Данией и Нидерландами завершит обучение пилотов. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, Нидерланды уже несколько недель ведут переговоры с правительством США, чтобы добиться от него разрешения на поставку F-16 Украине. Нидерландское правительство уже изучает и обсуждает со своими союзниками возможные планы поставки истребителей. Несмотря на готовность Нидерландов поставить F-16, подготовка пилотов и составление плана развертывания и логистики может занять много месяцев, сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов к применению истребителей F-16.

Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских пилотов навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Нидерланды
США
Украина
Продукция
F-16
Похожие новости
29.05.2023
Надеяться на F-16 — это ошибка. На Украине истребитель будет беспомощен
24.05.2023
"F-16 подоспеют в Киев одновременно с M1 Abrams. Запад играет вдолгую"
22.05.2023
Дания будет обучать украинских пилотов использованию F16 - глава Минобороны
10.05.2023
Нидерланды обсуждают передачу F-16 Украине с Данией, Британией и США
23.01.2023
"Маховик раскручивается". На что решились в НАТО
01.11.2021
Импорт вооружения и военной техники на Украину в 2014-2021 годах
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.05 09:55
  • 50201
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.05 09:37
  • 183
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 29.05 09:14
  • 1
Лавров указал на заблуждение США по поводу их самосохранения в случае войны
  • 29.05 08:18
  • 13
"Призывы раздать населению оружие - из ряда вон. За такое по губам бьют"
  • 29.05 07:57
  • 5
Зимбабве получила 18 вертолётов «Ансат»
  • 29.05 00:42
  • 1
В Минске предложили изменить нормативно-правовую базу ОДКБ в вопросах задействования коллективных сил безопасности
  • 29.05 00:28
  • 1
В России заметили новый бронетранспортер
  • 28.05 19:24
  • 86
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 28.05 18:56
  • 2
Глава службы нацбезопасности Южной Кореи допустил возможность поставок боеприпасов Украине
  • 28.05 18:12
  • 1
Интервью нового генерального директора УЗГА
  • 28.05 17:18
  • 1
Киев сотворил из "крепости Бахмут" миф. Но Россия его разрушила
  • 28.05 15:23
  • 2472
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.05 14:27
  • 5
Стратегическая ошибка адмирала Горшкова
  • 28.05 09:05
  • 2
В Алжир поставлен первый самолет-амфибия Бе-200
  • 28.05 04:44
  • 2
Сроки разработки авиадвигателя ПД-35 перенесут на два года