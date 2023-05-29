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Военное обозрение

ВВС Малайзии заключили контракт с Южной Кореей на закупку лёгких боевых самолётов FA-50

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Источник изображения: topwar.ru

Малайзия подписала более 40 соглашений, оценивающихся в общей сложности в 2,2 млрд долларов. Среди военной техники числятся лёгкие боевые самолёты, БПЛА с летальным вооружением на борту и патрульные самолёты береговой охраны.

Как рассказал в интервью Bernama гендиректор южнокорейской аэрокосмической и оборонной компании Korean Aerospace Industries (KAI) Кан Гу Ён, речь идёт о двухместных сверхзвуковых учебно-боевых реактивных самолётах KAI FA-50 Block 20 Fighting Eagle, которые Сеул в рамках контрактных обязательств поставит Куала-Лумпуру. По его словам, из 36 вышеупомянутых воздушных судов, заказанных Малайзией, первые 20 единиц этой техники Королевские военно-воздушные силы страны получат уже в 2026 году. В то же время, уточнил гендиректор KAI, 4 из них будут выпущены в Южной Корее, а сборка остальных 14 будет осуществляться по месту.

Также, отметил он беседе с малайзийским государственным информагентством, эти машины будут оснащены радаром с активной фазированной антенной решёткой (AESA).

Вместе с тем LIG Nex1 – ещё одна южнокорейская компания, специализирующаяся в области аэрокосмической и оборонной продукции на данном этапе занимается разработкой радаров ESR-500A для FA-50. Тем временем Raytheon Technologies объявила в этом месяце о выпуске PhantomStrike – радаров управления огнём с воздушным охлаждением для обнаружения, отслеживания и наведения на большие расстояния. Как уточнили в американской корпорации, ими также оснастят вышеуказанные самолёты.

В числе других контрактов, заключённых на международной морской и аэрокосмической выставке Лангкави (LIMA) в Малайзии была согласована сделка по закупке у итальянского оборонно-промышленного концерна Leonardo новых патрульных самолётов для береговой охраны на общую сумму 150,7 млн $.

Как заявил ещё в октябре прошлого года министр обороны Малайзии Хишаммуддин Хуссейн, ведомство, возглавляемом им, объявило о своей готовности приобрести многоцелевые противолодочные самолёты ATR-72MP итальянского производства для нужд армии.

Как сообщили в Leonardo, ATR-72 оснащён бортовой тактической системой наблюдения, включающей в себя радар для ведения наблюдения Seaspray 7300E V2, позволяющий проводить различные миссии, среди которых – разведка морем, воздушная разведка, наряду со средствами разведки для уничтожения подлодок.

Что же касается беспилотной авиации, то Малайзия также планирует приобрести у Турции средневысотные БПЛА с большой продолжительностью полёта в количестве 3 единиц. которые, как ожидается, способны нести корректируемые и управляемые авиабомбы и ракеты. Таким образом, затраты на покупку турецких дронов для нужд малайзийских Королевских ВВС составят 92 млн $.

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Страны
Малайзия
США
Турция
Южная Корея
Продукция
FA-50
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Navantia
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LOH MD
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