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ТАСС

"Калашников" разрабатывает в интересах МО РФ новый ручной пулемет

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Концерн «Калашников»
Концерн «Калашников».
Источник изображения: Концерн «Калашников»

Информация о результатах работы будет представлена после госиспытаний, сообщили в концерне

КУБИНКА /Московская область/, 26 мая. /ТАСС/. Концерн "Калашников" разрабатывает в интересах Минобороны России новый ручной пулемет. Об этом сообщил журналистам в пятницу президент концерна Алан Лушников.

"Работа ведется. Ведется соответствующая опытно-конструкторская работа в интересах Минобороны. Она находится в очень высокой стадии. По результатам госиспытаний мы обязательно это представим", - сказал он, отвечая на вопрос о разработке концерном пулеметов. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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