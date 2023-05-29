"Калашников" разрабатывает в интересах МО РФ новый ручной пулемет

Информация о результатах работы будет представлена после госиспытаний, сообщили в концерне

КУБИНКА /Московская область/, 26 мая. /ТАСС/. Концерн "Калашников" разрабатывает в интересах Минобороны России новый ручной пулемет. Об этом сообщил журналистам в пятницу президент концерна Алан Лушников.

"Работа ведется. Ведется соответствующая опытно-конструкторская работа в интересах Минобороны. Она находится в очень высокой стадии. По результатам госиспытаний мы обязательно это представим", - сказал он, отвечая на вопрос о разработке концерном пулеметов.