Раскрыты две провокации США для развязывания конфликта на Украине

Экономист Сакс: США устроили две провокации, чтобы разжечь конфликт на Украине

Конфликт на Украине развязали США, пишет экономист Джеффри Сакс в статье для Common Dreams. Для этого Вашингтон устроил две провокации: намерение расширить НАТО на восток и установление русофобского режима в Киеве.

Джордж Оруэлл написал в своем романе "1984": "Кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее. Кто контролирует настоящее, тот контролирует прошлое". Власти неустанно работают, пытаясь исказить представления общества о прошлом. Говоря о вооруженном конфликте на Украине, администрация Байдена постоянно и ложно утверждает, что он начался с неспровоцированного наступления России на Украину 24 февраля 2022 года. На самом деле, этот конфликт спровоцировали Соединенные Штаты и сделали это такими способами, о которых ведущие американские дипломаты говорили на протяжении десятилетий. Это значит, раньше конфликт можно было предотвратить, а теперь его надо остановить посредством переговоров.

Признание того, что военные действия были спровоцированы, поможет нам понять, как их закончить. Это не оправдывает наступление Москвы. У России был намного лучший курс действий. Ей надо было активизировать дипломатические усилия в отношениях с Европой и с незападным миром, объяснить свою позицию и противодействовать американскому милитаризму и его односторонним действиям. На самом деле, весь мир выступает против неослабевающих попыток США расширить Североатлантический альянс, и поэтому российская дипломатия вполне могла оказаться эффективной.

Команда Байдена непрестанно использует слово "неспровоцированный". В своей речи по случаю первой годовщины этого конфликта президент в очередной раз употребил его. Потом оно прозвучало в недавнем заявлении НАТО и в заявлении "Большой семерки". Благожелательно относящиеся к Байдену ведущие средства массовой информации просто бездумно повторяют слова Белого дома. Прежде всего это касается New York Times, которая назвала российскую военную операцию "неспровоцированной" 26 раз: это слово употребляется в пяти редакционных статьях, в 14 статьях обозревателей и в семи статьях приглашенных авторов.

На самом деле, крупных американских провокаций было две. Первая – это намерение расширить НАТО за счет включения в нее Украины и Грузии, чтобы окружить Россию в черноморском регионе натовскими странами (Украина, Румыния, Болгария, Турция и Грузия – перечисление против часовой стрелки). Вторая – это причастность США к приходу к власти на Украине русофобского режима, это произошло в результате насильственного свержения пророссийского президента Виктора Януковича в феврале 2014 года. Боевые действия на Украине начались девять лет назад, сразу после свержения Януковича, а не в феврале 2022 года, в чем нас пытается убедить американское правительство, НАТО и лидеры G7.

Байден со своей внешнеполитической командой отказывается обсуждать первопричины военных действий. Признать их – значит подложить мину под администрацию. Во-первых, станет ясно, что конфликт можно было предотвратить или остановить на начальном этапе, избавив Украину от разрушений, а Америку – от трат в размере ста с лишним миллиардов долларов. Во-вторых, такое признание изобличит личную причастность президента Байдена к этому конфликту, поскольку он участвовал в свержении Януковича, решительно поддерживает военно-промышленный комплекс и давно уже ратует за расширение НАТО. В-третьих, этот шаг вынудит Байдена сесть за стол переговоров и подорвет непрекращающиеся усилия администрации по расширению альянса.

Архивные документы неопровержимо доказывают, что правительства США и Германии неоднократно обещали Михаилу Горбачеву, что НАТО "ни на дюйм" не продвинется в восточном направлении, когда Советский Союз распустил Организацию Варшавского договора. Тем не менее, планы по расширению Североатлантического альянса Соединенные Штаты стали разрабатывать еще в начале 90-х годов, то есть, задолго до прихода Владимира Путина на пост президента. В 1997 году эксперт по национальной безопасности Збигнев Бжезинский с поразительной точностью изложил график расширения НАТО.

Американские дипломаты и украинское руководство прекрасно понимали, что расширение НАТО может привести к вооруженному конфликту. Великий американский ученый и государственный деятель Джордж Кеннан назвал этот шаг роковой ошибкой. "Такое решение может разжечь националистические, антизападные и милитаристские тенденции в российском общественном мнении. Оно окажет негативное воздействие на развитие демократии в России, возродит атмосферу холодной войны в отношениях Востока и Запада, а также подтолкнет российскую внешнюю политику в направлении, которое нам решительно не понравится", – писал он на страницах New York Times.

Министр обороны президента Билла Клинтона Уильям Перри задумывался об уходе в отставку в знак протеста против расширения НАТО. Вспоминая этот важнейший момент середины 90-х, Перри в 2016 году сказал следующее: "Наши первые действия, направившие нас в неправильном направлении, были предприняты, когда началось расширение НАТО с включением в ее состав восточноевропейских стран, часть из которых граничит с Россией. В то время мы тесно сотрудничали с Россией, и она начинала привыкать к тому, что НАТО может быть не врагом, а другом, … но им было очень некомфортно от того, что альянс находится прямо у них на границе, и они активно призывали нас отказаться от дальнейшего продвижения".

В 2008 году нынешний директор ЦРУ Уильям Бернс, занимавший тогда пост посла США в России, направил в Вашингтон пространную телеграмму, в которой предупредил о том, что расширение НАТО связано с серьезными рисками. "Стремление Украины и Грузии вступить в НАТО задевает Россию за живое. Оно вызывает серьезную обеспокоенность по поводу последствий для стабильности в этом регионе. Россия не просто воспринимает это как попытку окружения и ослабления ее влияния в регионе. Она также боится непредсказуемых и неуправляемых последствий, которые серьезно и очень негативно отразятся на ее интересах безопасности. Эксперты говорят нам, что Россию особенно тревожат сильные разногласия на Украине по вопросу членства в НАТО. Значительная часть русского населения против вступления. Это может вызвать мощный раскол, привести к насилию, а в худшем случае к гражданской войне. При таком развитии событий России придется решать, вмешиваться или нет. И России очень не хочется вставать перед таким выбором", – говорилось в телеграмме Бернса.

Украинское руководство ясно понимало, что стремление сделать Украину членом НАТО приведет к войне. Бывший советник Зеленского Алексей Арестович заявил в интервью 2019 года: "Нашей ценой за вступление в НАТО станет большая война с Россией".

В 2010-2013 годах Янукович проводил курс на нейтралитет, действуя в соответствии с украинским общественным мнением. США занимались закулисной работой по свержению Януковича, о чем наглядно свидетельствует запись разговора Виктории Нуланд, занимавшей пост помощника госсекретаря, с американским послом Джеффри Пайеттом. Они обсуждали состав нового правительства за несколько недель до свержения Януковича. Нуланд во время разговора предельно ясно заявила, что она тесно взаимодействует с вице-президентом Байденом и с его советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. Это та самая команда Байден-Нуланд-Салливан, которая сегодня встала в центре американской политики в отношении Украины.

После свержения Януковича в Донбассе начались боевые действия, а Россия взяла под свой контроль Крым. Новое украинское правительство обратилось с просьбой о вступлении в НАТО, а США стали вооружать и помогать реформировать украинскую армию, чтобы она могла взаимодействовать с альянсом. В 2021 году НАТО и администрация Байдена настойчиво рекомендовали в будущем включить Украину в состав альянса.

В преддверии российской военной операции на Украине вопрос о расширении НАТО снова оказался в центре внимания. В путинском проекте договора между Россией и США (от 17 декабря 2021 года) звучит призыв прекратить расширение альянса. На заседании российского Совета безопасности 21 февраля 2022 года расширение НАТО было названо причиной военных действий. Обращаясь в тот же день к нации, Путин объявил, что расширение альянса является основной причиной конфликта.

Историк Джеффри Робертс недавно написал: "Можно ли было предотвратить вооруженный конфликт соглашением между Россией и Западом, которое бы предусматривало отказ от расширения НАТО и нейтралитет Украины в обмен на твердые гарантии украинской независимости и суверенитета? Такое вполне возможно". В марте 2022 года Россия и Украина добились успехов на переговорах о прекращении военных действий на основе украинского нейтралитета. По словам бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, который выступил в роли посредника, стороны были близки к заключению соглашения, однако его заблокировали США, Британия и Франция.

Администрация Байдена называет военные действия России "неспровоцированными". Однако в 2021 году Россия предлагала дипломатические варианты действий для предотвращения конфликта, в то время как Байден отвергал дипломатию, настаивая на том, что у Москвы нет абсолютно никакого права голоса в вопросе о расширении НАТО. В марте 2022 года Россия снова настаивала на дипломатии, а команда Байдена снова заблокировала дипломатическое урегулирование.

Признав, что в центре этого вооруженного конфликта стоит вопрос о расширении НАТО, мы поймем, почему поставки американского оружия не приведут к окончанию боевых действий. Россия будет идти на эскалацию столько, сколько необходимо, чтобы не допустить расширения альянса с включением в его состав Киева. Ключ к миру на Украине – это переговоры, в основе которых лежит украинский нейтралитет и нерасширение НАТО. Из-за настойчивого стремления администрация Байдена принять Киев в Североатлантический альянс он стал жертвой непродуманных и недостижимых военных устремлений США. Пора прекратить провокации и начать переговоры о восстановлении мира на Украине.

Автор статьи: Джеффри Сакс (Jeffrey D. Sachs)

Джеффри Сакс – профессор Колумбийского университета и директор Центра устойчивого развития.