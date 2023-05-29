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Известия.ru

Лавров указал на заблуждение США по поводу их самосохранения в случае войны

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Russian Foreign Ministry

Лавров: США заблуждаются, считая, что их самосохранение обеспечено Атлантическим океаном

США сильно заблуждаются, считая, что их самосохранение обеспечено Атлантическим океаном. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1». Фрагмент интервью опубликован 26 мая в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Вашингтон-то считает, что его самосохранение обеспечено Атлантическим океаном, это тоже сильное заблуждение, если они пытаются подвести мир к черте третьей мировой войны», — сказал Лавров, комментируя эскалацию из-за обещанных поставок Киеву истребителей F-16.

Министр добавил, что пока США «науськивают своих европейских сателлитов на Россию», полагая, что им всё сойдет с рук.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что истребители F-16 станут для России законной целью в случае их поставок Западом Украине для боев в зоне спецоперации.

23 мая в Пентагоне отметили, что поставки F-16 на Украину будут осуществляться в долгосрочной перспективе.

В тот же день военный эксперт Алексей Леонков заявил, что для обучения украинских летчиков работе с истребителями F-16 потребуется минимум полтора года.

21 мая президент США Джо Байден сообщил, что изложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому планы западных стран по обучению летчиков управлению F-16 и другими военными самолетами. Зеленский в ответ поблагодарил Байдена за финансовую помощь, оказанную Киеву, которая уже составила $37 млрд, и за новый пакет военной техники.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
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Украина
Продукция
F-16
Персоны
Лавров Сергей
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1 комментарий
№1
29.05.2023 09:14
Цитата, q
«Вашингтон-то считает, что его самосохранение обеспечено Атлантическим океаном, это тоже сильное заблуждение, если они пытаются подвести мир к черте третьей мировой войны», — сказал Лавров, комментируя эскалацию из-за обещанных поставок Киеву истребителей F-16.

Пустая болтовня. Нет ни одного признака того, что Россия ответила хоть на одну пощечину в поставках оружия именно тем, кто его поставляет, а не мальчикам для биться в лице хохлов.

Цитата, q
Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что истребители F-16 станут для России законной целью в случае их поставок Западом Украине для боев в зоне спецоперации.

Вот истинное лицо ответа. Да - Рябков, они (НАТО) на СВО и посылюат эти самолеты, чтобы и они стали целями и они уничтожали цели. И остановить это вот этой фигней, что сказано - НЕВОЗМОЖНО. Напугать этой пустой болтовней - НЕВОЗМОЖНО. Гарантировать, что они все будут уничтожены ещё до их первого взлета на СВО - НЕВОЗМОЖНО.

Так как господин Рябков хотел бы, чтобы относились все (и внутренний потребитель и внешний) вот к этому словоблудию?
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