Лавров указал на заблуждение США по поводу их самосохранения в случае войны

Лавров: США заблуждаются, считая, что их самосохранение обеспечено Атлантическим океаном

США сильно заблуждаются, считая, что их самосохранение обеспечено Атлантическим океаном. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1». Фрагмент интервью опубликован 26 мая в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Вашингтон-то считает, что его самосохранение обеспечено Атлантическим океаном, это тоже сильное заблуждение, если они пытаются подвести мир к черте третьей мировой войны», — сказал Лавров, комментируя эскалацию из-за обещанных поставок Киеву истребителей F-16.

Министр добавил, что пока США «науськивают своих европейских сателлитов на Россию», полагая, что им всё сойдет с рук.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что истребители F-16 станут для России законной целью в случае их поставок Западом Украине для боев в зоне спецоперации.

23 мая в Пентагоне отметили, что поставки F-16 на Украину будут осуществляться в долгосрочной перспективе.

В тот же день военный эксперт Алексей Леонков заявил, что для обучения украинских летчиков работе с истребителями F-16 потребуется минимум полтора года.

21 мая президент США Джо Байден сообщил, что изложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому планы западных стран по обучению летчиков управлению F-16 и другими военными самолетами. Зеленский в ответ поблагодарил Байдена за финансовую помощь, оказанную Киеву, которая уже составила $37 млрд, и за новый пакет военной техники.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.