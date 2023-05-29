Войти
ЦАМТО

Компания Boeing завершила производство 36 истребителей F-15QA для ВВС Катара

285
0
0
Один из изготовленных для ВВС Катара истребителей Boeing F-15QA Advanced Eagle (Ababil), август 2021 года
Один из изготовленных для ВВС Катара истребителей Boeing F-15QA Advanced Eagle (Ababil), август 2021 года.
Источник изображения: министерство обороны Катара

ЦАМТО, 26 мая. Компания Boeing завершила производство 36 многофункциональных истребителей F-15QA (Qatar Advanced) для Военно-воздушных сил Катара.

Как сообщает Scramble.nl, 23 мая самолет F-15QA "Эдвансд Игл" (также известен как F-15QA Ababil) с серийным номером FMS 17-0037 совершил свой первый контрольный полет (FCF) в международном аэропорту Сент-Луис Ламберт (шт.Миссури). Данный самолет является первым из двух последних самолетов из первоначального заказа. Ожидается, что вскоре начнутся испытания и FMS 17-0038.

Первоначально производственные номера FMS для Катара были зарезервированы в порядке от 17-0001 до 17-0036. Однако в процессе сборки два самолета были переданы ВВС США как F-15EX 20-0001 и 20-0002. Таким образом, для выполнения катарского заказа в производство были добавлены самолеты с номерами 17-0037 и 17-0038.

Один из самолетов (серийный номер FMS 17-0010) потерпел аварию 18 мая 2021 года на взлетно-посадочной полосе авиабазы Бельвиль / Скотт (аэропорт Мидамерика, шт.Иллинойс). Пилоты катапультировались. Этот истребитель все еще находится в ремонте и вряд ли он будет готов к передаче ВВС Катара в этом году.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в ноябре 2016 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Катару в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 72 многоцелевых истребителей F-15QA, а также связанных с контрактом вооружений и услуг. Общая стоимость продажи была оценена в 21,1 млрд. долл.

Министр обороны США Джэймс Мэттис и государственный министр по делам обороны Катара Халед бен Мохаммед аль-Атыйя 14 июня 2017 года подписали предварительное соглашение о намерениях по вопросу продажи истребителей F-15QA для катарских ВВС.

В декабре 2017 года Министерство обороны США заключило с компанией Boeing первый контракт стоимостью 6,173 млрд. долл., предусматривающий поставку ВВС Катара в рамках программы "Иностранные военные продажи" 36 новых самолетов в конфигурации F-15QA. Компания Boeing приступила к сборке первого F-15QA (с.н. 17-0001) в августе 2018 года. Его летные испытания начались в апреле 2020 года.

Предполагалось, что поставки F-15QA заказчику будут завершены в 2023 году и они заменят парк устаревающих французских "Мираж-2000-5".

Контракт содержит опционы на поставку еще 36 самолетов, в случае реализации которых, производство будет продолжаться до 2026 года. По информации Scramble.nl, на данный момент речь идет об опционе только на 12 ед. F-15QA, хотя пока неизвестно, когда эти дополнительные самолеты будут произведены с учетом увеличения заказа на F-15EX от ВВС США и Израиля.

До 2024 года Boeing создаст учебный центр для подготовки летного и технического персонала 51-й эскадрильи Ababil ("Стая птиц") в составе 5-го авиакрыла ВВС Катара на авиабазе "Аль-Удейд", а также будет поставлять запасные части и предоставлять услуги материально-технической поддержки в Катаре после поставки самолетов.

Как сообщалось, F-15QA отличается технологиями нового поколения, включая электродистанционное управление, цифровую кабину, модернизированные датчики, РЛС и средства радиоэлектронной борьбы, бортовой компьютер высокой производительности.

Продемонстрированный компанией Boeing 25 августа 2021 года совместно с командованием ВВС США и Катара на предприятии в Сент-Луисе первый истребитель F-15QA (QA500) был оснащен целым рядом вооружений, включая ракету AIM-9X "Сайдуиндер" класса "воздух-воздух", УР AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух", ПКР AGM-84A "Гарпун", высокоточную авиабомбу GBU-31 Joint Direct Attack Munition (JDAM). Самолет также был оборудован контейнерной системой целеуказания AN/AAQ-28(V) "Лайтнинг" и подвесным контейнером целеуказания AN/AAQ-33 "Снайпер", интегрированной инфракрасной системой обнаружения и сопровождения AN/AAS-42 Tiger Eyes (IRST).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Катар
США
Продукция
AIM-9
AMRAAM
Harpoon ПКР
JDAM
Mark 84
Mirage-2000
Компании
Boeing
Проекты
2020-й год
Военные учения
ИТ
Похожие новости
29.10.2021
Компания Boeing отправила в Катар первую партию истребителей F-15QA
30.08.2021
Компания Boeing провела церемонию выкатки первого истребителя F-15QA ВВС Катара
16.11.2020
Планируемая продажа ОАЭ истребителей F-35A и беспилотных летательных аппаратов MQ-9B
07.05.2019
Госдеп США одобрил продажу Бахрейну вооружений для истребителей F-16 Блок.70/F-16V – DSCA
20.02.2019
Оружейный "барон" Персидского залива: как сотрудничают в военной сфере США и ОАЭ
12.03.2012
«Боинг» получил контракт на производство 84 истребителей F-15SA для ВВС Саудовской Аравией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.05 09:55
  • 50201
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.05 09:37
  • 183
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 29.05 09:14
  • 1
Лавров указал на заблуждение США по поводу их самосохранения в случае войны
  • 29.05 08:18
  • 13
"Призывы раздать населению оружие - из ряда вон. За такое по губам бьют"
  • 29.05 07:57
  • 5
Зимбабве получила 18 вертолётов «Ансат»
  • 29.05 00:42
  • 1
В Минске предложили изменить нормативно-правовую базу ОДКБ в вопросах задействования коллективных сил безопасности
  • 29.05 00:28
  • 1
В России заметили новый бронетранспортер
  • 28.05 19:24
  • 86
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 28.05 18:56
  • 2
Глава службы нацбезопасности Южной Кореи допустил возможность поставок боеприпасов Украине
  • 28.05 18:12
  • 1
Интервью нового генерального директора УЗГА
  • 28.05 17:18
  • 1
Киев сотворил из "крепости Бахмут" миф. Но Россия его разрушила
  • 28.05 15:23
  • 2472
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.05 14:27
  • 5
Стратегическая ошибка адмирала Горшкова
  • 28.05 09:05
  • 2
В Алжир поставлен первый самолет-амфибия Бе-200
  • 28.05 04:44
  • 2
Сроки разработки авиадвигателя ПД-35 перенесут на два года