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ТАСС

"Калашников" работает над созданием нового барражирующего боеприпаса

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Дрон-камикадзе "Ланцет"
Дрон-камикадзе "Ланцет".
Источник изображения: Антон Новодережкин/ ТАСС

Как сообщил президент концерна Алан Лушников, учитывается опыт применения дрона-камикадзе "Ланцет" в спецоперации

КУБИНКА /Московская область/, 26 мая. /ТАСС/. Концерн "Калашников" ведет работы по созданию барражирующего боеприпаса, учитывая опыт применения дрона-камикадзе "Ланцет" в спецоперации. Об этом сообщил ТАСС в пятницу президент концерна Алан Лушников.

"Мы работаем в этом направлении, детали я не могу раскрывать. Наш подход - мы должны постоянно совершенствовать наш продукт. По-другому не работаем", - сказал Лушников, отвечая на вопрос, создается ли новый барражирующий боеприпас с учетом применения дрона-камикадзе "Ланцет" в ходе спецоперации.

Беспилотник "Ланцет" производится компанией ZALA Aero (входит в концерн "Калашников"). Он оснащен несколькими типами систем наведения: координатной, с помощью оптикоэлектронных средств и комбинированной. Аппарат имеет телевизионный канал связи, который передает изображение цели, что позволяет подтвердить успешность поражения. Комплекс способен поражать цели в радиусе до 40 км. 

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