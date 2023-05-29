Брифинг начальника войск РХБ защиты ВС РФ по вопросу военно-биологической деятельности США

ЦАМТО, 26 мая. Ниже представлены материалы брифинга начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в изложении Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Министерство обороны Российской Федерации продолжает анализ военно-биологической деятельности США и их союзников на Украине и в других регионах мира.

Ранее мы отмечали, что в ходе специальной военной операции были получены документальные свидетельства, подтверждающие, что сотрудниками Биосферного заповедника в населенном пункте Аскания-Нова Херсонской области проводилось изучение путей миграции перелетных птиц, а также отбор и передача за рубеж биологического материала.

Оперативной группой Минобороны России совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности и Россельхознадзора были подтверждены факты сбора и паспортизации штаммов вируса птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер, в частности, штамма H5N8, летальность которого при передаче человеку может достигать 40%. Напомню, что показатель летальности новой коронавирусной инфекции составляет около 1%.

Несмотря на попытки сотрудников заповедника экстренно уничтожить отобранные биоматериалы путем отключения электроснабжения холодильных установок и разрушения криохранилища с жидким азотом, специалистами 48 Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны России даже в подвергнутых деструкции пробах были выявлены следы генетического материала высоко патогенного гриппа птиц, вируса болезни Ньюкасла, авуловирусов.

По словам оставшихся в заповеднике сотрудников, за вывоз или уничтожение результатов исследований украинская сторона предлагала им крупное денежное вознаграждение.

Изъятые в ветеринарной лаборатории заповедника документы подтверждают причастность Харьковского института ветеринарной медицины к проведению работ в рамках американских проектов Ю-Пи-8, Пи-444 и подготовке к реализации проекта "Флу-Флай-Вей".

Их целью являлась оценка условий, при которых процессы передачи возбудителей экономически значимых инфекций могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности.

Хотел бы еще раз подчеркнуть, что заказчиком проектов являлось Минобороны США – ведомство, не имеющее никакого отношения к изучению маршрутов миграции птиц.

Мы уже обращали Ваше внимание на документально подтвержденный факт массового падежа птиц на территории заповедника Аскания-Нова в 2021 году, который, по мнению экспертов, носил инфекционный характер.

Было отмечено, что одномоментная гибель птиц спровоцирована проводимыми экспериментами и пренебрежительным отношением к требованиям биобезопасности.

На этом фоне особую озабоченность вызывает рост заболеваемости гриппом птиц на территории России и в европейских странах, где, по данным Международного эпизоотического бюро, заболевание приобрело круглогодичный характер, а потери от него с 2021 года превысили 3 млрд. евро.

С начала этого года в России зафиксировано 32 вспышки птичьего гриппа во всех федеральных округах. Только за последнюю неделю заболевание выявлено на птицеводческих предприятиях Кировской и Ярославской областей. С 17 мая 2023 года карантинные мероприятия по высокопатогенному гриппу птиц введены на территории Москвы.

При этом суммарный ущерб сельскохозяйственной отрасли от данного заболевания за последние три года превысил 4,5 млрд. рублей, было уничтожено более 10 млн. домашних птиц.

Хотя в самих США с 2003 года имели место эпизоотии гриппа птиц, за всю историю наблюдений на их территории не зафиксировано случаев африканской чумы свиней и ящура – заболеваний, представляющих основную угрозу продовольственной безопасности. При этом американское военное ведомство активно изучает данные экономически значимые инфекции за переделами национальной территории в биолабораториях, расположенных вдоль границ своих геополитических противников.

Это еще раз подтверждает, что Соединенными Штатами вне национальной юрисдикции, в том числе на территории Украины, осуществляется разработка компонентов биологического оружия.

Напомню, что в октябре 2022 г. США обнародовали Национальную стратегию по противодействию биологическим угрозам. Документ имеет доктринальный характер и определяет управление биологическими рисками, как жизненно важный приоритет США.

С помощью утвержденной Стратегии Вашингтон планирует создать подконтрольную США архитектуру предупреждения, реагирования и нейтрализации биоугроз в своих национальных интересах.

Одним из направлений стратегического развития является совершенствование методов индивидуальной и групповой биозащиты личного состава вооруженных сил США на различных театрах военных действий. Одновременно ставится задача продолжить изучение эндемичных для конкретных районов возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний.

Это подтверждается другим документом долгосрочного планирования – новой Стратегией США в области биопроизводства, утвержденной 23 марта 2023 года. Обращаю ваше внимание, что стратегия разработана именно американским военным ведомством. Документ определяет долговременные цели по развитию биотехнологий и поиску их военного применения.

Заявленная цель ЦИТАТА – "…обеспечить технологический суверенитет в области биопроизводства и обогнать стратегических соперников...".

Объем финансирования мероприятий в рамках утвержденных стратегических документов на предстоящие пять лет составит порядка 90 млрд. долл. При этом США намерены усилить глобальный контроль за биологической обстановкой в мире и оставляют за собой право проведения исследований "двойного назначения", в том числе за пределами национальной территории.

Соединенные Штаты уже активизировали свою военно-биологическую деятельность на территории постсоветского пространства. На смену Управлению по снижению угрозы минобороны США (ДИТРА) и подрядным организациям Пентагона пришли посреднические гражданские организации, такие, как Центр по контролю и профилактике заболеваний США, а также исследовательская компания "Грифон Сайнтифик". Под прикрытием решения сугубо мирных задач в государствах Центральной Азии и Закавказья спланирована работа по сбору и генотипированию образцов возбудителей особо опасных инфекций, эндемичных для данных регионов – чумы, сибирской язвы, туляремии.

При этом американской администрацией используется уже отработанный сценарий якобы "гуманитарного" взаимодействия.

В первую очередь, высказывается озабоченность состоянием биологической обстановки. Далее обеспечивается заинтересованность профильных министерств в совместной работе, заключаются межправительственные соглашения.

В результате возводится биообъект, который подключается к единой системе биомониторинга. Все имеющиеся у страны разработки в биологической сфере, включая коллекции патогенных микроорганизмов, становятся достоянием США, а созданная лабораторная база без американской поддержки становится бесполезной.

Хотел бы обратить внимание, что за последние несколько лет в Соединенных Штатах существенно увеличилось количество биолабораторий с максимально высокими уровнями изоляции BSL-3-плюс и BSL-4.

Как следует из доклада Лондонского Королевского колледжа, в США 25 действующих и три строящихся лаборатории, в которых проводятся исследования особо опасных вирусов и бактерий.

В соответствии с документом, в ближайшие несколько лет планируется открыть еще 18 лабораторий BSL-4, большинство из которых будут расположены в азиатских странах, вне национальной юрисдикции США.

При этом высказывается озабоченность, что функционирование указанных объектов будет создавать серьезные риски: лаборатории расположены в густонаселенных районах, при их строительстве происходит экономия за счет защитного оборудования, а в странах, где они базируются, отсутствуют эффективные правовые нормы, регламентирующие вопросы биобезопасности.

Кроме того, в опубликованном в феврале 2023 года докладе разведсообщества США "Оценка глобальных угроз" авторы подчеркивают, что, ЦИТАТА "…отсутствует эффективный механизм контроля и устранения биорисков, а международные контролирующие органы, имеющие компетенции в данной области, действуют разрозненно и не обладают достаточными полномочиями...". КОНЕЦ ЦИТАТЫ.

Несмотря на убедительные доводы экспертного сообщества администрация Соединенных Штатов не в состоянии сделать правильных выводов и продолжает осуществление непрозрачной биологической деятельности по всему миру.

Заявленная приверженность Вашингтона "глобальным стандартам и нормам биобезопасности" на практике оборачивается отрицанием международных инициатив по укреплению КБТО и блокированием разработки ее контрольного механизма.

Необходимо отметить, что США никогда четко не заявляли о своих обязательствах в области безопасности исследований, проводимых в подконтрольных им биолабораториях.

Это подтверждается результатами анализа документов Национального института здоровья США, которые касаются нарушений техники безопасности. В ходе проведенного независимой компанией "Интерсепт" расследования было изучено более пяти с половиной тысяч страниц сообщений об инцидентах. В результате сделан вывод, что исследования, проводимые в университетах Вашингтона, Миннесоты, Иллинойса, привели к внутри-лабораторным заражениям и создали риск дальнейшего распространения опасных патогенов.

Данная статистика не учитывает инциденты на военно-биологических объектах, ключевым из которых является Медицинский научно-исследовательский институт инфекционных болезней в Форт-Детрике. При этом институт неоднократно становился предметом расследований со стороны федеральных органов США из-за ведения непрозрачной и небезопасной деятельности.

Так, в 2009 году его работа была приостановлена из-за нарушения правил учета биоматериалов, создающего риски утраты, хищения и незаконного оборота патогенов. Напомню, что именно в этом институте работал микробиолог Брюс Эванс – главный подозреваемый в совершении био-террористических атак, связанных с рассылкой спор сибирской язвы в США в 2001 году.

В 2019 году федеральные регулирующие органы запретили проведение работ с опасными патогенами в Форт-Детрике из-за низкой эффективности систем обеззараживания стоков и многочисленных нарушений техники безопасности, на устранение которых потребовался почти год.

В соответствии с официальным заявлением МИД Китая, именно в указанный период в нескольких районах США были зарегистрированы локальные вспышки заболеваний пневмонией неизвестного происхождения.

Систематические нарушения требований безопасности в американских биолабораториях вызывают обоснованную обеспокоенность мирового сообщества.

Так, перенос в декабре 2019 года военно-биологической лаборатории военно-морских сил США (НАМРУ-3) из Каира на сицилийскую авиабазу Сигонелла вызвал крайне негативную реакцию граждан Италии.

По заявлению итальянских средств массовой информации, США воспользовались пандемией для отвлечения внимания общественности от факта передислокации биолаборатории. Как отмечает издание "Эль-анти-дипломатико", ЦИТАТА: "Крайне подозрительно, что не была использована возможность рассказать об этой лаборатории, если на бумаге ее цель – изучение угроз здоровью" КОНЕЦ ЦИТАТЫ.

Хотел бы напомнить, что из европейских государств именно Италия серьезнее всех пострадала от вируса COVID-19, а Минобороны России по просьбе итальянских властей оперативно оказало помощь итальянскому народу в разгар эпидемии. При этом ни в одном источнике не упоминается деятельность НАМРУ-3 по защите итальянских граждан, хотя уровень оснащенности объекта позволял и позволяет проводить весь спектр исследований с возбудителем новой коронавирусной инфекции.

Очевидно, что передислокация НАМРУ-З под предлогом оказания помощи не преследовала цели защиты итальянцев, а роль биолаборатории в распространении COVID-19 еще предстоит оценить.

Не удивительно, что на фоне размещения в Италии американского военно-биологического объекта решение властей города Пезаро о строительстве национальной биолаборатории вызвала волну протестов со стороны местных жителей и массовые обращения в государственные органы.

Ранее Министерство обороны России сообщало о создании Пентагоном системы глобального контроля за биологической обстановкой (И-Ай-Ди-Эс-Эс - EIDSS). Оснащение подобными системами биообъектов на территории других стран предоставляет США возможность не только обеспечивать безопасность своих воинских контингентов в местах их дислокации, но и дистанционно контролировать деятельность биолабораторий вне национальной юрисдикции.

В состав системы контроля входят лаборатории сухопутных войск и военно-морских сил США, а также пункты контроля, расположенные на территории американских военных баз в различных регионах мира. Базовой частью данной сети, которая формируется с 1997 г., является Научно-исследовательский институт сухопутных войск США им. Уолтера Рида. Хотел бы остановиться на его деятельности более подробно.

Документы, полученные в ходе специальной военной операции, свидетельствуют о том, что на протяжении нескольких лет институт принимает участие в подготовке украинского персонала в рамках Программы сокращения биологических угроз. К обучению украинских специалистов привлекался руководитель отдела эпидемиологии Роберт Липник и его подчиненные.

Представители учреждения курировали военно-биологические проекты "Ю-Пи-1" и "Ю-Пи-2", организованные ДИТРА, в ходе которых проводился активный сбор биоматериалов населения Украины. Только в рамках проекта Ю-Пи-1 под предлогом изучения распространения клещевых инфекций было отобрано более 800 проб крови.

Имеющиеся в нашем распоряжении документы подтверждают участие института им. Уолтера Рида в изучении антибиотико-устойчивости микроорганизмов, выделенных от военнослужащих ВСУ во время боевых действий на Донбассе в период с 2014 по 2020 гг.

В рамках данного проекта в четырех украинских военных госпиталях, расположенных в разных частях страны, было изучено 813 микроорганизмов, полученных от 162 пациентов, проведено полногеномное секвенирование 52 изолятов.

Возникает закономерный вопрос – зачем институту сухопутных войск армии США изучать лекарственную устойчивость микроорганизмов, выделенных на территории Донбаса? Это очередное свидетельство того, что США рассматривали территорию Украины в качестве плацдарма для развертывания воинских контингентов НАТО.

Мы продолжим анализировать деятельность подведомственных Минобороны США учреждений, осуществляющих разработку компонентов биологического оружия".