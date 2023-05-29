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Известия.ru

«Калашников» сообщил о принятии СВЧ на вооружение российской армии

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Президент концерна «Калашников» Лушников: снайперская винтовка Чукавина принята на вооружение российской армии

Созданная на смену снайперской винтовке Драгунова (СВД) винтовка Чукавина (СВЧ) принята на вооружение российской армии, заявил журналистам президент концерна «Калашников» Алан Лушников 26 мая.

Он отметил, что специалисты концерна сегодня получают позитивные отзывы от военнослужащих, эксплуатирующих винтовку данного типа.

«Хотя, конечно же, любое оружие требует качественной отработки уже после того, как оно будет запущено в серию, потому что в эксплуатации вылезает миллион вопросов», — добавил Лушников.

Снайперская винтовка Чукавина сконструирована на базе винтовки СВК-2016. Впервые была представлена в 2017 году на военно-техническом форуме «Армия». Особенностью этой модели является то, что приклад, ствольная коробка и ствол находятся на одной линии, что уменьшает подброс оружия. СВЧ разрабатывалась с учетом пожеланий снайперов специальных подразделений вооруженных сил (ВС), ФСБ и других силовых структур РФ.

Ранее, 18 мая, винтовку Чукавина представили на международной выставке вооружений и военной техники MILEX-2023 в Минске. Как рассказал руководитель специальных проектов группы компаний «Калашников» Григорий Лысенко, одной из основных целей создания оружия было исправление проблем с установкой прицельных приспособлений разной дальности.

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Страны
Россия
Продукция
СВД
Система поражения "Ратник"
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Концерн Калашников
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