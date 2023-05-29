Испытания обновленного с учетом спецоперации АК-12 завершатся в июне

В войска передали первые сто единиц АК-12, обновленного с учетом опыта спецоперации

КУБИНКА (Московская обл.), 26 мая – РИА Новости. Испытания доработанного с учётом СВО автомата АК-12 завершатся к середине июня, первые 100 единиц уже переданы в войска, заявил журналистам главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.

"В настоящее время проводится цикл испытаний под контролем министерства обороны с целью подтвердить эффективность и целесообразность. Завершится до середины июня месяца. Мало того, партия в количестве 100 штук концерном "Калашникова" изготовлена", - сказал он. Среди изменений, внесённых в АК-12, Уржумцев назвал упрощенную схему сборки-разборки автомата.

В свою очередь президент концерна "Калашников" Алан Лушников сообщил журналистам, что новая версия автомата получила новый эргономичный приклад, внесены изменения в переводчик режима огня. "Раньше он был в трёх позициях: одиночный выстрел, два выстрела и автоматический огонь. По пожеланию бойцов и по пожеланию заказчиков - это естественно, министерство обороны - мы убрали позицию "два выстрела" - она оказалась невостребованной", - рассказал глава компании.

Ранее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил в интервью РИА Новости, что АК-12 был существенно доработан с учётом опыта специальной военной операции, серийное производство его обновленной версии должно начаться в 2023 году.

Разработанный "Калашниковым" автомат АК-12 имеет калибр 5,45 мм. Он обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы. Значительно возросла эргономика автомата. АК-12 имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя.