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Военное обозрение

Канадские власти передадут украинской армии авиационные ракеты AIM-9 Sidewinder

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Источник изображения: topwar.ru

Канадское правительство намерено предоставить украинской армии очередной пакет военной поддержки, в который войдут авиационные ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder. Об этом объявили представители канадского Минобороны по итогам очередной встречи Контактной группы по поддержке Украины, состоявшейся на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Управляемая авиационная ракета класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder является ракетой ближнего радиуса действия с инфракрасной головкой самонаведения. Первая версия этой ракеты стояла на вооружении ВВС США еще в середине 50-х годов прошлого века. Ракеты Sidewinder разных модификаций совместимы с большинством западных истребителей, среди которых F-16, F-15, а также самолеты пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

На очередном, 12-м по счету заседании министров обороны государств-союзников Украины, состоявшемся в четверг, 25 мая, представители Канады заявили о безвозмездной передаче украинской армии 43 авиационных ракет вышеназванного типа.

Кроме того, на встрече отметили, что доставка на Украину обещанных в апреле пулеметов, штурмовых винтовок и боеприпасов к ним, уже идет. В первую партию поставки вошли 1 миллион патронов калибра 5,56 мм и 4800 штурмовых винтовок западного образца, весь пакет поставки, включающий 21 тысячу единиц стрелкового оружия и 2,4 миллиона патронов планируется доставить из Канады в течение лета.

Правительство Канады также намерено расширить подготовку украинских военных медиков в Польше в рамках операции UNIFIER, куда будут отправлены еще пять канадских медицинских инструкторов для обучения боевиков киевского режима.

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Страны
Германия
Канада
Польша
США
Украина
Продукция
AIM-9
F-15
F-16
F-22
F-35
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