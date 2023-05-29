В Республике Сербской ожидают завершения поставок вертолетов "Ансат"

ЦАМТО, 26 мая. Республика Сербская ждет завершения поставок российских вертолетов "Ансат", заявил агентству "РИА Новости" президент РС Милорад Додик.

"Ранее мы заказали три российских вертолета, два из которых уже поставлены в Республику Сербскую, ожидаем поставку третьего. Считаем необходимым начать переговоры о дальнейших потребностях в этом направлении", – сказал М.Додик.

"Он (третий вертолет – ред.) уже должен быть поставлен, но из-за новых обстоятельств усложняется процедура его транспортировки", – добавил президент РС.

МВД Республики Сербской (субъект конфедерации в составе Боснии и Герцеговины) в январе 2020 года сообщило о выборе поставщика трех вертолетов на сумму около 22 млн. евро. В качестве единственного участника конкурса были указаны "Вертолеты России", речь идет о трех машинах "Ансат". Поставка вертолетов производства Казанского вертолетного завода ожидалась в сентябре 2020 года, мае 2021 и январе 2022 года, отмечает агентство.