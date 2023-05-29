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Военное обозрение

Разработанный специалистами Курганмашзавода гусеничный вездеход ТМ-140 прошёл приёмочные испытания

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Источник изображения: topwar.ru

Новый отечественный гусеничный вездеход ТМ-140 прошел приемочные испытания межведомственной комиссии МЧС. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Разработанный специалистами Курганмашзавода вездеход в течение трех дней проходил различные тестовые задания, преодолевая болота и горную местность и показал высокие эксплуатационные характеристики. На данный момент рассматривается вопрос принятия вездехода на снабжение МЧС России.

Как пояснили разработчики, вездеход ТМ-140 создан по модульной конструкции, что позволяет с легкостью устанавливать на него различные модули в зависимости от выполняемых задач. Для вездехода разработаны: универсальный модуль, электростанция и ремонтная мастерская. Еще одна особенность этого вездехода - он создан с использованием только отечественных комплектующих и деталей. Запас хода - 500 км.

О том, что в Кургане начались работы по созданию нового вездехода модульной конструкции на базе гражданского снегоболотохода ТМ-140. сообщалось в 2019 году. Специалисты предприятия намеревались создать специальный вездеход для силовых ведомств, в первую очередь военных и МЧС. До этого, в 2016 году Курганмашзавод разработал на базе ТМ-140 гусеничный транспортер специально для использования в арктических широтах.

Характеристики нового вездехода не приводятся, но базовая машина могла нести 3,5 тонны груза, имея общую длину на уровне 7,8 м, ширину 3,11 м и высоту 3,1 м. Клиренс порядка 450 мм обеспечивал высокую проходимость по разным поверхностям. Максимальная скорость по шоссе - 45 км/ч. На плаву - 4 км/час, при этом движение осуществляется за счет перематывания гусениц.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Курганмашзавод
МЧС
Ростех
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