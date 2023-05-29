FT: Запад пока не знает, кто будет поставлять Украине боеприпасы для F-16

По мнению отставного маршала британской авиации Эдварда Стрингера, Киеву могут передать американские ракеты средней дальности AMRAAM или ракеты большей дальности Meteor европейского производства

ЛОНДОН, 26 мая. /ТАСС/. Западные союзники Киева пока не знают, кто будет обеспечивать поставки Украине ракет типа "воздух - воздух" для истребителей F-16. К такому выводу пришел отставной маршал британской авиации Эдвард Стрингер, руководивший Академией обороны Соединенного Королевства до 2021 года, в статье, опубликованной в пятницу в газете Financial Times.

Стрингер считает, что Украине могут быть переданы американские ракеты средней дальности AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) или ракеты большей дальности Meteor европейского производства, однако обе модели крайне дорогие. Стоимость каждой ракеты AMRAAM составляет порядка $1 млн, уточняет эксперт. "В то время как объемы национальных военных запасов официально засекречены по понятным причинам, не секрет, что большинство сил НАТО испытывают нехватку [боеприпасов]. Союзникам следовало бы ускорить поставки ракет в срочном порядке", - отмечает Стрингер.

Он также сообщает, что одним из поводов для беспокойства союзников была возможная низкая эффективность истребителей, которые могут быть переданы Украине. "НАТО обычно комплектует поставки F-16 полным набором вспомогательного оборудования: средствами радиоэлектронной борьбы, подавления ПВО противника, бортовыми системами командования и управления. Без них, как утверждали критики, самолеты будут малоэффективны", - пишет Стрингер.

Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских пилотов навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву.