Военный совет Черноморского флота рассмотрел вопросы противодействия диверсантам

Москва. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Антитеррористическая защищенность и противодействие диверсионным силам рассматривалось на заседании военного совета Черноморского флота в Севастополе, сообщила пресс-служба флота в пятницу.

Заседание провел командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов, были подведены итоги деятельности флота в зимнем периоде обучения, сообщили военные.

"Военным советом был проведен анализ выполнения боевых и специальных задач, организации боевой подготовки и военно-политической работы, материального и технического обеспечения сил, обсуждены вопросы антитеррористической защищенности, противодействия терроризму и диверсионным силам и средствам противника", - говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота.