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Интерфакс-АВН

Военный совет Черноморского флота рассмотрел вопросы противодействия диверсантам

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Вице-адмирал Виктор Соколов
Вице-адмирал Виктор Соколов.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Москва. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Антитеррористическая защищенность и противодействие диверсионным силам рассматривалось на заседании военного совета Черноморского флота в Севастополе, сообщила пресс-служба флота в пятницу.

Заседание провел командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов, были подведены итоги деятельности флота в зимнем периоде обучения, сообщили военные.

"Военным советом был проведен анализ выполнения боевых и специальных задач, организации боевой подготовки и военно-политической работы, материального и технического обеспечения сил, обсуждены вопросы антитеррористической защищенности, противодействия терроризму и диверсионным силам и средствам противника", - говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

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Страны
Россия
Проекты
Военные учения
ЧФ
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