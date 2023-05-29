Россия получит возможность делать снимки Земли с разрешением Google Maps

Аэродром Новофедоровка с НИТКА. Спутниковый снимок с сайта Google Maps.

Россия благодаря спутнику «Кондор-ФКА-М» получит возможность делать радиолокационные снимки Земли с разрешением Google Maps. Об этом РИА Новости сообщил главный конструктор по направлению — директор Объединенной дирекции космических систем Научно-производственного объединения (НПО) машиностроения Алексей Рабочий.

Основной особенностью спутников нового поколения специалист назвал «изменение геометрии радиолокатора на схему косой высечки и замену рупорного облучателя на облучатель с активной антенно-фидерной решеткой».

«В том числе это принципиально изменило основные характеристики радиолокационной съемки, увеличились углы электронного сканирования по двум плоскостям, что позволяет достичь разрешения до 0,5 метра при детальной съемке», — уточнил конструктор.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что ракету «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и первым радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» вывезли на стартовый комплекс 1С космодрома Восточный. Пуск носителя запланирован на 27 мая в 00:15 по московскому времени.

В том же месяце представитель госкорпорации Виталий Мироничев заявил, что запуск второго спутника «Кондор-ФКА» намечен на 2024 год.