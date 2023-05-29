Минобороны Чехии подписало контракт на закупку 246 БМП CV-90

ЦАМТО, 26 мая. Правительство Чехии 24 мая одобрило закупку 246 боевых машин пехоты CV-90 компании BAE Systems Hagglunds на сумму 59,7 млрд. крон.

Как сообщило Минобороны страны, контракт на их поставку со шведской стороной в тот же день подписал заместитель министра обороны Чехии по вооружениям и закупкам Любор Куделка.

МО Чехии закупит в Швеции 246 ББМ CV-90, в том числе 29 мобильных мастерских. Контракт предусматривает также предоставление услуг по обучению, поставку запасных частей и других аксессуаров. Общая стоимость заказа оценивается в 59,7 млрд. крон, включая НДС (около 49,3 млрд. чешских крон без НДС). Первоначально ВС Чехии планировали приобрести 210 бронемашин с опционом на 36 ед., но в итоге решено было закупить весь пакет.

В рамках закупки были заключены два контракта. Во-первых, двусторонний контракт между Чешской Республикой и Швецией в лице Агентства материального обеспечения Вооруженных сил Швеции (FMV), который регулирует аспекты гражданского и военного сотрудничества в отношении закупленных боевых машин пехоты и обеспечивает тесное сотрудничество между Чехией и Швецией на протяжении десятилетий. Это включает поддержку на этапе поставки, обмен опытом и сотрудничество в области обучения, применения и дальнейшего развития CV-90.

Вторым является трехстороннее соглашение между Министерством обороны Чехии, агентством FMV и компанией BAE Systems Hagglunds как производителем ББМ, предметом которого является собственно приобретение машин CV-90.

Представитель BAE Systems Hagglunds сообщил, что поставки начнутся с партии в 10 машин в 2026 году и продлятся до 2030 года.

Таким образом, спустя 9 лет после решения о закупке бронемашин для выполнения обязательства перед НАТО по созданию к 2026 году тяжелой бригады, проект вступает в фазу практической реализации. ББМ соответствуют требованиям ВС Чехии, а доля участия чешской оборонной промышленности в выполнении контракта составит не менее 40%.

Правительство Чехии поручило министру обороны провести переговоры о прямом приобретении БМП CV-90 с правительством Швеция летом прошлого года. Выбор машины объясняется МО Чехии тем, что она прошла испытания в боевых условиях, применяется в ряде европейских стран и соответствует требованиям СВ Чехии.

Контракт содержит обязательство шведской стороны обеспечить долю участия чешской оборонной промышленности в размере не менее 40% стоимости контракта. В случае невыполнения этого требования, к поставщику будут применены санкции. Чешские компании смогут участвовать в производстве техники не только для ВС Чехии, но в перспективе для других европейских стран. Шведская BAE Systems Hagglunds отвечает за привлечение чешских компаний, которые еще до заключения контракта с правительством Чехии подписали соглашения с основными чешскими субподрядчиками – государственной компанией VOP CZ, VR Group a.s. (принадлежит государственному предприятию LOM PRAHA) и компаниями Excalibur Army, Meopta и Ray Service. В рамках выполнения контракта будут задействованы около 30 чешских компаний, доля которых может превысить 40%.

Закупка и эксплуатация ББМ будут осуществляться в сотрудничестве с Министерством обороны Словацкой Республики.

Как сообщал ЦАМТО, в рамках проводимой с начала 2019 года тендерной процедуры Министерство обороны Чехии планировало приобрести 210 боевых бронированных бронемашин в семи версиях потенциальной стоимостью около 50 млрд. крон (2,37 млрд. долл.). Новая техника заменит устаревшие гусеничные БМП-1/2.

В ноябре 2021 года Министерство обороны Чехии объявило, что после оценки представленных тремя компаниями-претендентами (General Dynamics European Land Systems, Rheinmetall Landsysteme и BAE Systems Hagglunds) предложений все они были признаны не соответствующими требованиям. По этой причине процедура была приостановлена, а затем аннулирована. 20 июля 2022 года правительство Чехии уполномочило Минобороны страны провести с властями Швеции переговоры о закупке БМП CV-90 Mk.4 в рамках межправительственного соглашения.