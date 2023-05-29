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Военное обозрение

В ВВС США озвучили планы по закупке истребителей шестого поколения NGAD

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Источник изображения: topwar.ru

Пентагон объявил тендер на поставку истребителей шестого поколения, победитель будет определен в 2024 году и он будет один. Как заявили в ВВС США, принято решение закупать самолеты у одного подрядчика.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что по планам Пентагона, закупка истребителей шестого поколения будет производиться у одного подрядчика, но не назвал компании, участвующие в тендере на потенциальные поставки самолета. По данным журнала Popular Mechanics, речь может идти о Lockheed-Martin, Boeing или Northrop Grumman. Именно эти компании считаются основными претендентами на контракт с ВВС США.

А закупить американские военные желают от 200 до 250 истребителей нового поколения, которые в перспективе должны заменить истребители пятого поколения F-22. По предварительным данным, разработка самолета в рамках программы Next Generation Air Dominance - NGAD обойдется Пентагону в 16 млрд долларов, но это гораздо дешевле, чем эксплутационные расходы на F-22 и F-35.

Ранее в ВВС США сообщили, что намерены заключить первый контракт на производство самолета шестого поколения уже в 2024 году, сразу же после объявления итогов тендера. Заявлялось, что Пентагон намерен получить сразу две модификации нового самолета для действий в разных зонах, но как будет на самом деле никто не знает, информация не раскрывается.

В планах военных создание тяжелого истребителя для действий в Индо-Тихоокеанском регионе и легкого для действий на европейском театре военных действий. Версии будут различаться боевой нагрузкой и дальностью полета, но при этом оба должны быть многоцелевыми, т.е. способными вести воздушный бой и наносить удары по наземным целям. Как будет на самом деле никто не знает, информация не раскрывается. В Пентагоне планируют, что новые самолеты станут "доминирующими системами" в воздухе и смогут входить в зоны повышенной ПВО противника, чтобы наносить удары по важнейшей инфраструктуре.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
F-35
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
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