Войти
ТАСС

Медведев заявил, что Запад не осознает реальность нанесения превентивного ядерного удара

326
0
-1
Ядерный взрыв
Ядерный взрыв.
Источник изображения: © Depositphotos / curraheeshutter

По мнению замглавы Совбеза РФ, англосаксы считают, что до этого не дойдет

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Запад не осознает, что при определенных условиях конфронтация между Россией и странами НАТО дойдет до нанесения превентивного ядерного удара. Такое мнение в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Есть необратимые законы войны. Если дойдет до [поставок Украине] ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар", - заявил политик. По его мнению, англосаксы до конца этого не осознают и считают, что до этого не дойдет. "Дойдет, при определенных условиях, - заверил он.

Комментируя расширяющуюся номенклатуру вооружений, которые страны НАТО направляют на Украину, Медведев не исключил, что в этой ситуации "и самолеты [F-16] киевскому режиму вполне дадут". Более того, "может и ядерное оружие дадут", добавил он. "Но тогда это будет означать, что будет прилет к ним ракеты с ядерным зарядом", - предостерег Медведев.

По словам замглавы Совбеза РФ, политика Вашингтона в вопросе постоянной накачки Украины оружием понятна: "США в целом действуют в створе своих прагматических интересов. Сами не воюют, а зарабатывают бабки. Пытаются изничтожить многовекового врага". Что касается стран Старого Света, то, по его мнению, "Европа сошла с ума". "Для меня это удивительная история. Они постоянно подогревают и накаляют своими решениями обстановку", - подчеркнул политик.

Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских пилотов навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
11.05.2023
Зеленский напуган. Он наконец понял: "контрнаступление" потерпит крах
20.02.2023
В США объяснили, в чем был прав Путин, когда начал СВО
07.02.2022
Буря в эфире
10.07.2017
Совершенство приводит к деградации
29.12.2010
Безопасность Европы: итоги 2010 года
02.03.2007
Эксгумация РСМД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.05 09:55
  • 50201
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.05 09:37
  • 183
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 29.05 09:14
  • 1
Лавров указал на заблуждение США по поводу их самосохранения в случае войны
  • 29.05 08:18
  • 13
"Призывы раздать населению оружие - из ряда вон. За такое по губам бьют"
  • 29.05 07:57
  • 5
Зимбабве получила 18 вертолётов «Ансат»
  • 29.05 00:42
  • 1
В Минске предложили изменить нормативно-правовую базу ОДКБ в вопросах задействования коллективных сил безопасности
  • 29.05 00:28
  • 1
В России заметили новый бронетранспортер
  • 28.05 19:24
  • 86
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 28.05 18:56
  • 2
Глава службы нацбезопасности Южной Кореи допустил возможность поставок боеприпасов Украине
  • 28.05 18:12
  • 1
Интервью нового генерального директора УЗГА
  • 28.05 17:18
  • 1
Киев сотворил из "крепости Бахмут" миф. Но Россия его разрушила
  • 28.05 15:23
  • 2472
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.05 14:27
  • 5
Стратегическая ошибка адмирала Горшкова
  • 28.05 09:05
  • 2
В Алжир поставлен первый самолет-амфибия Бе-200
  • 28.05 04:44
  • 2
Сроки разработки авиадвигателя ПД-35 перенесут на два года