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ТАСС

Медведев считает тему "корейского сценария" тестированием готовности Украины к разделу

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Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

По мнению замглавы Совбеза РФ, такой сценарий для нынешнего киевского режима наиболее предпочтителен

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Киев тестирует общественное мнение на готовность общества к разделу страны, когда упоминает "корейский сценарий". Такое мнение в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Они начали пробивать свое общественное мнение, как оно относится к разделу страны. Так возникла [условная] 38-я параллель", - сказал Медведев, проведя аналогию с демилитаризованной зоной между КНДР и Южной Кореей по 38-й параллели.

"Киевский режим таким образом тестирует, готова ли к такому варианту раздела страны общественность", - подчеркнул он.

По мнению российского политика, такой сценарий для нынешнего киевского режима наиболее предпочтителен. "Для них этот вариант, безусловно, лучше, чем раздел по Крещатику или западным областям", - сказал Медведев, комментируя заявления из Киева про якобы готовность Запада разделить Украину "по корейскому сценарию".

Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выразил мнение, что Украина не имеет сил для победы, поэтому страны Запада готовы реализовать в регионе концепцию "двух Корей". До этого секретарь СНБО Украины Алексей Данилов выступал с утверждением, что Киеву могут предложить "корейский вариант" урегулирования, предполагающий "условную 38-ю параллель".

Как комментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информация Киева о якобы имеющих место контактах замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака по поводу возможности "корейского варианта" урегулирования на Украине является очередной уткой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заявление Данилова о том, что Россия якобы может предложить Украине "корейский вариант", слухами и домыслами. 

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Страны
Вьетнам
КНДР
Россия
Украина
Южная Корея
Персоны
Медведев Дмитрий
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