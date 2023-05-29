"Эффективнее пушек". Российские военные придумали, как взломать оборону ВСУ

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Пехотинцы получили оружие для штурма укреплений — реактивный огнемет "Бородач". По словам военных, это лишит ВСУ главного козыря — возможности действовать от обороны. О том, как теперь изменится ситуация на фронте, — в материале РИА Новости.

Вскрыть "консервную банку"

Значительная часть боев проходит либо в городской застройке, либо у укрепрайонов. На многих участках фронта ВСУ превратили линию обороны в неприступную, залитую бетоном крепость. Чтобы вскрыть эту "консервную банку", наступающим нужно специальное вооружение, способное эффективно подавлять огневые точки.

До недавних пор в роли "карманной артиллерии" пехоты выступали реактивные огнеметы РПО-А "Шмель". Их сменят более легкие МРО-А "Бородач". Перед НПО "Базальт" поставили несколько основных задач: уменьшить габариты и массу конструкции, повысить огневые характеристики, улучшить эксплуатационные особенности. Кроме того, планировалось сделать несколько модификаций разного назначения

По сути, "Бородач" — одноразовый гранатомет с термобарическим боеприпасом. Такие перед детонацией распыляют горючий аэрозоль, что значительно усиливает эффект. Взрыв буквально выжигает весь кислород и вызывает мощную ударную волну. Меткое попадание полностью уничтожает железобетонный дот.

Пехотный огнемет для городских боев МРО-А "Бородач", впервые представленный на международной выставке MILEX-2023 Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Конструкция предельно проста. Пусковое устройство — облегченная труба калибра 72,5 миллиметра и длиной 900 миллиметров. Снаружи — рукоятка для удержания, прицел, а также пусковой механизм. Перезарядка не предусмотрена. Общая масса боеготового "Бородача" — 4,7 килограмма. Прицельная дальность — 600 метров.

Есть варианты с другими боеприпасами. Изделие МРО-З — с зажигательными, МРО-ДЗ — дымно-зажигательными, МРО-Д — дымными. Это очень полезно для штурмовых частей. Дымовая завеса позволяет и скрытно подобраться к позициям противника, и эвакуировать под огнем раненых. А зажигательные боеприпасы эффективны при выкуривании из зданий.

"Это очень актуально для Авдеевского направления, — рассказывает офицер 1-го армейского корпуса ДНР с позывным Клим. — Там чрезвычайно мощные укрепления. РПГ их не берут, даже артиллерия не всегда справляется. В последнее время, конечно, полегче: ВКС применяют планирующие бомбы. Но пехоте в бою тоже нужен свой аргумент против фортификаций".

"Рысь" и "Шмель"

Конструктивно "Бородач" мало отличается от штурмового гранатомета РШГ-2. А по функционалу это "внук" первого советского реактивного пехотного огнемета "Рысь", разработанного в 1975-м.

Стрельба роты радиационной, химической и биологической защиты из ручного противотанкового огнемета "Рысь" в Рязанской области Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

То было революционное оружие. В отличие от ранцевых струйных огнеметов времен Великой Отечественной огнесмесь выстреливалась по-гранатометному — в специальной капсуле с реактивным двигателем. Прицельная дальность — 190 метров, но поражали цель и на 400 метрах.

"Рысь" применяли в Афганистане. Впрочем, не все ожидания оправдались. Огнемет увесистый — более 20 килограммов. К тому же дальнобойности в горах не хватало. А каменные и глиняные укрепления душманов не всегда горели.

Под занавес войны появилось более мощное оружие, которое остается визитной карточкой войск РХБЗ и сегодня.

Военные учения в Ингушетии Источник изображения: © РИА Новости / Саид Царнаев

Легендарный реактивный пехотный огнемет "Шмель" военные называют карманной гаубицей. По фугасному воздействию он не уступает 122-152-миллиметровым артиллерийским снарядам. Отличные характеристики позволяли солдатам выкуривать боевиков из зданий, доставать минометные и пулеметные расчеты в ущельях.

Пик боевого применения пришелся на Чечню, Дагестан и другие районы Кавказа. Последние модификации бьют на 1700 метров. Это явно избыточно, но любая цель, находящаяся от огнеметчика в километровом радиусе, — будь то танк, отряд пехоты, огневая точка — гарантированно попадает в зону поражения.

Тяжелый аргумент

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" активно используют в зоне СВО. Полный залп уничтожает все живое на площади до 40 тысяч квадратных метров.

Дальность — от 400 до 6000 метров. Пакет из 30 направляющих (24 у "Солнцепека") для реактивных снарядов смонтирован в качающейся части пусковой установки на поворотной платформе. А та находится на шасси танка Т-72. Все действия экипаж производит не выходя из машины — с помощью прицела и силовых следящих приводов.

Обе системы вооружены термобарическими боеприпасами калибра 220 миллиметров. Принцип действия схож со "Шмелем". Снаряд создает облако взрывоопасной смеси и затем подрывает его, поджигая весь кислород в облаке. После мгновенной детонации давление резко поднимается, а потом падает ниже атмосферного примерно на 160 миллиметров ртутного столба. Это приводит к разрыву внутренних органов.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Но это оружие неизбирательно. К тому же сильно зависит от погоды. В сильный ветер, дождь или снегопад аэрозольное облако значительно меньше.

Еще один минус — малая дальность. Тяжелые огнеметные системы уязвимы для ответного огня. Поэтому "Буратино" и "Солнцепек" применяются эпизодически и лишь в качестве прикрытия других подразделений. Однако они — приоритетная цель для ВСУ.