В Белгородской области начали второй набор в центр военно-спортивной подготовки

Обучение в нем пройдут 300 молодых людей

ТАСС, 26 мая. Региональный центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи в Белгородской области приступил ко второму набору обучающихся. Еще одна группа из 300 молодых людей пройдет программу центра, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Хотел рассказать о том, что Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, который недавно открыли в городе Белгороде, начинает второй набор. <...> 300 молодых парней, которые в течение трех недель, круглосуточно находясь на территории центра, получат навыки, которые пригодятся настоящему мужчине: оказание первой помощи, начальная военная подготовка, участие в сборах и много-много другого интересного", - написал он.

Гладков уточнил, что во второй набор будут приглашены учащиеся колледжей, институтов и рабочая молодежь.

Центр был открыт 11 мая, это пока единственный в ЦФО комплекс. Первыми учащимися стали 300 учеников 10-х классов из школ Белгорода, Белгородского района и Яковлевского городского округа.