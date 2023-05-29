Войти
ТАСС

В Белгородской области начали второй набор в центр военно-спортивной подготовки

331
0
0
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий преодолевает препятствие на дистанции.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Обучение в нем пройдут 300 молодых людей

ТАСС, 26 мая. Региональный центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи в Белгородской области приступил ко второму набору обучающихся. Еще одна группа из 300 молодых людей пройдет программу центра, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Хотел рассказать о том, что Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, который недавно открыли в городе Белгороде, начинает второй набор. <...> 300 молодых парней, которые в течение трех недель, круглосуточно находясь на территории центра, получат навыки, которые пригодятся настоящему мужчине: оказание первой помощи, начальная военная подготовка, участие в сборах и много-много другого интересного", - написал он.

Гладков уточнил, что во второй набор будут приглашены учащиеся колледжей, институтов и рабочая молодежь.

Центр был открыт 11 мая, это пока единственный в ЦФО комплекс. Первыми учащимися стали 300 учеников 10-х классов из школ Белгорода, Белгородского района и Яковлевского городского округа. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.05 09:55
  • 50201
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.05 09:37
  • 183
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 29.05 09:14
  • 1
Лавров указал на заблуждение США по поводу их самосохранения в случае войны
  • 29.05 08:18
  • 13
"Призывы раздать населению оружие - из ряда вон. За такое по губам бьют"
  • 29.05 07:57
  • 5
Зимбабве получила 18 вертолётов «Ансат»
  • 29.05 00:42
  • 1
В Минске предложили изменить нормативно-правовую базу ОДКБ в вопросах задействования коллективных сил безопасности
  • 29.05 00:28
  • 1
В России заметили новый бронетранспортер
  • 28.05 19:24
  • 86
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 28.05 18:56
  • 2
Глава службы нацбезопасности Южной Кореи допустил возможность поставок боеприпасов Украине
  • 28.05 18:12
  • 1
Интервью нового генерального директора УЗГА
  • 28.05 17:18
  • 1
Киев сотворил из "крепости Бахмут" миф. Но Россия его разрушила
  • 28.05 15:23
  • 2472
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.05 14:27
  • 5
Стратегическая ошибка адмирала Горшкова
  • 28.05 09:05
  • 2
В Алжир поставлен первый самолет-амфибия Бе-200
  • 28.05 04:44
  • 2
Сроки разработки авиадвигателя ПД-35 перенесут на два года